Lujasti lempeä

Oot hyö­dytön. Läski. Lauta. Ruma. Huora. Homo. Säälittävä.Sunlaistes muijien päät pitäis hakata niin pitkään kunnes huora-aivos lentäis pellolle.Tapa ittes.näitä sanoja oman kuvasi alla. Sanoja, joita juuri sinä, juuri sinun kuvasi ja juuri sinun tekstisi olisivat joissakin kirvoittaneet.Mitäköhän mahtaisit tuntea juuri silloin? Millaisin mielin katsoisit itseäsi seuraavalla kerralla peilistä? Millaisin mielin astuisit bussiin, istuisit luokkahuoneeseen ja riisuutuisit yhteisessä pukuhuoneessa liikuntatunnin alkaessa?sanat eivät ole kuvitelmaa, vaan suoria lainauksia nuorten saamista viesteistä verkossa. Valtaosa nuorista kokee verkkohäiriköintiä, jonka luonne ei ole kevyimmästä päästä. Lähes kaikki nuoret pitävät verkkohäirintää ja -kiusaamista isona ongelmana.Miltei jokainen tyttö on kokenut ahdistelua verkossa ainakin kerran, useimmiten Instagramissa. Ihan jokainen verkossa vieraillut on vähintäänkin todistanut häiriköintiä ja ahdistelua. Tavallisimmin häiriköijä on nuorelle ennestään tuttu.on siis suuri, mutta edelleen ihmeellisen vaiettu. Moni nuori on kasvanut häiriköinnin ja haukkumisen ilmapiiriin ja murskaamisen maailmaan, ikään kuin ne kuuluisivat pelin henkeen.Silti harvoinkin tapahtuva häiriköinti heikentää nuoren hyvinvointia ja lisää ahdistusta.moni vetoaa sananvapauteen. Silloin unohtuu, että vapaus kulkee aina parina vastuun kanssa. Mitä enemmän vapautta, sitä painavammin vastuuta. Sanat viiltävät syvälle kehittyvään, keskeneräiseen ja kasvavaan mieleen.Uskomattoman moni julistaa myös oikeuttaan mielipiteeseen. Mielipiteitä ei kukaan kiellä, mutta niiden ilmaiseminen on aina toinen tarina. Kerrottavaa mielipidettä on aina jaksettava pohtia myös toisen kannalta: Miltä mielipiteeni mahtaa sen vastaanottajasta tuntua? Miten minun sanani vaikuttavat toiseen?Ja mikä tärkeintä: Mikä saa minut niin vahvasti ajattelemaan näin? Mikä minussa saa julistamaan toisen huonoutta, revittelemään muiden ulkonäköä, kehottamaan toista tappamaan itsensä?uutiset ovat silti huonoja vahvempia. Elisan teettämässä ja vielä julkaisemattomassa tutkimuksessa ilmeni, että nuorten kokema verkkokannustus on verkkohäirintää yleisempää. Moni häirintää todistava nuori ei tyydy vain katsomaan vierestä, sillä inhottavien kuvien tai juorujen kohteeksi joutunutta puolustetaan usein. Suurempi osa mieltää itsensä verkkokommunikoijana ennemmin kannustavaksi kuin pilkkaavaksi.Herättävää on silti käsittää, että nuorten kokema paha jää usein vain nuorten keskeiseksi.Koettua häirintää jaetaan lähinnä kavereiden kesken. Aikuisten näkyminen, rajanveto ja myötäeläminen loistavat näissä tilanteissa poissaolollaan. Aikuisten läsnäoloa nuorten keskellä tarvitaan.Tarvitaan aikuisia, jotka kuulisivat sitäkin nuorta, joka ehdottaa itsemurhaa toiselle.kaikkea aikuisten on mietittävä omaa esimerkkiään. On maltettava toistuvasti mielikuvitella, mitä seuraa minun toiminnastani. Olenko toimillani rakentamassa vai rikkomassa? Kun käytän oikeuksieni vapautta, kannanko myös velvollisuuksieni vastuun?Milloin on viisainta vaieta pahan vähentämiseksi ja milloin käyttää megafonia hyvän vahvistamiseksi?