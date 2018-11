Lujasti lempeä

Nämä yhdeksän viestiä kertovat, miltä tuntuu jäädä näkymättömäksi omalle isälle

https://www.hs.fi/blogi/lujastilempea/art-2000005670800.html

Tekstin tarinat pohjautuvat Lujasti lempeä -blogin FB-sivujen seuraajien lähettämiin kertomuksiin.

, olisin­pa tuntenut sinut.Sinä olet isäni, mutta minulle vento­vieras. Jos tulisit kadulla vastaan, tuskin tuntisin kasvojasi. Isä, sinä et ole koskaan suostunut tapaamaan minua. En tiedä sinun luonnettasi, en hulluinta muistoasi, en tunne tuoksuasi, enkä osaa tunnistaa sinua minussa. Vaikket ole suostunut olemaan isä minulle, olet silti sitä ollut. Tyhjyytenä minussa. Odotuksena mielessä., olisitpa rakastanut muutakin kuin työtä.Kaikki sinulle oli työtä, työtä ja työtä. Loputonta kiirettä sinne ja tänne. Miten on tuntunutkaan surulliselta, kun telkkarista tuleva soopa tai työstä nousseet tarpeet ovat aina ajaneet ohitseni. Olisinpa ollut sinulle samanlaisen intohimon, kiinnostuksen ja pysähtymisen kohde. Isä, ei riitä, että puhut rakkaudesta. Se pitää tuntea. Yhdessä olemalla, aikaa viettämällä, riitelemällä, korjaamalla, rakastamalla., olisimmepa tulleet nähdyksi.Olisivatpa muutkin ympärillämme ymmärtäneet, kuinka hyvän kodin uumeniin voi piiloutua pala helvettiä. Kauniidenkin seinien sisällä aikuiset riekkuvat tavalla, joka rikkoo arjen suojaa. Että hyvien arvosanojen, mahtavien maalien, hienojen tutkintojen ja ihastuttavien juhlallisuuksien taakse häivyttyy ankaraa yksinäisyyttä. Särkymisiä hellittämättömän suorittamisen seurauksina., olisitpa antanut meidän rakastaa äitiä.Sinun vihasi äitiä kohtaan ei ole ollut minun vihaani. Olisitpa jättänyt tilaa puhua äidistä luonasi ja kertoa myös hyviä asioita hänestä. Ei rakkauteni äitiä kohtaan tarkoittanut hylkäystä sinulle. Olisinpa pysynyt mielessäsi lapsenasi tuskaisen erosikin hetkellä. Ja tulisitpa paikalle juhliini, etkä jättäisi niitä väliin äidin tai oman vihasi tähden. Isä, ihan minun vuokseni vain., kunpa et olisi menettänyt toivoasi.Kunpa olisit yhä täällä ja voisimme etsiä kadonnutta toivoa vielä yhdessä. Isä, en tiennyt, miten paha sinun oli olla. Emme tavoittaneet tuskaasi vihasi, viinasi ja vaikenemisesi takaa. Emme tienneet, miten toivoton olit. Isä, minun on niin ikävä. Olisimmepa ehtineet korjata elämää yhdessä., olisitpa uskaltanut asettaa rajoja.Ettet olisi antanut periksi mitä tahansa. Etten olisi saanut niin paljon vapautta, sillä rajasi olisivat kertoneet rakkaudestasi. Ettet olisi ummistanut silmiäsi pahanteoiltani tai yltiömäisiltä kokeilultani. Eivät ne olleet rohkeutta, vaan pelkoa, ahdistusta ja rajattomuutta. Olisimmepa oppineet yhdessä sietämään pahaakin. Ei elämä ole aina hyvä, ja juuri siihen olisin tarvinnut apuasi., olisinpa ollut sinun silmissäsi rakas ja ihana.Että olisin tuntenut, miten sinun katseesi lepää minussa ihaillen. Että olisit sanonut minua maailman ihanimmaksi tytöksi. Että olisit rutistanut minut lyttyyn maailman mahtavimpana poikana. Että olisit rakastanut turvallisella kehollasi, hyväksyvällä katseellasi ja rakastavalla sydämelläsi. Ei isä kovuudesta ole tavoitteeksi. Sitä opettelen yhä itsekin. Jossain syvällä silti tiedän, että rakastat. Mutta tavoittaisinpa sitä vielä sinussakin.isä, olen löytänyt palasia sinusta maailmalta.Olen tuntenut isän rakkautta ukin pehmeässä leikkisyydessä ja opettajan lempeässä läsnäolossa. Olen nähnyt isän rakkautta veljeni kujeilevassa olemuksessa ja ystäväni rakastavissa rajoissa. Olen etsinyt ja löytänyt hyvää vanhempaa sisältänikin, hellittäen hiljalleen taipumattomista toiveistani. Kesti kauan ymmärtää, ettet sinä pahuuttasi katsettasi kääntänyt. Vaan osaamattomuuttasi, kyvyttömyyttäsi, haluttomuuttasi.Riittävän hyvät isät ympärilläni lohduttavat ja surettavat minua yhtä aikaa. Joskus ajattelen, että olisitpa uskaltanut riittää itsellesi.Ehkä silloin sinusta olisi riittänyt minullekin.