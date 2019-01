Lujasti lempeä

Vain hiljaisuudessa voi todella kuulla – Voisiko hiljaisuus hiipiä osaksi uuden vuoden arkeasi?

Kirjoitus­päivieni

Hillitön

Mitä voi tulla tilalle, kun hiljaisuus astuu melun paikalle?

Hiljaisuuden

aamuina odotan aina eniten sitä hetkeä, kun viimeinenkin perheenjäsen on lähtenyt päivän menoihinsa.Oven kolahdettua talon valtaa sykähdyttävä hiljaisuus, jonka sylissä aukeaa tilaa hapuileville ajatuksille, orastaville ideoille ja tohinan jalkoihin jääville tunteille. Hiljaisuus, jonka huomassa korvat saavat levätä ja mieli herkistyä kuulemaan. Hiljaisuus, joka hoitaa ja hellii. Pysäyttää ja kysyy.Meitä suomalaisia moititaan usein hiljaisuudesta ja loputtoman lärpätyksen puutteesta. Milloin naureskellaan bussipysäkin vaitonaisille seisoskelijoille ja hissimatkojen hiljaisille.Hiljaisuuden voisi nähdä myönteisemminkin. Kyky sietää hiljaisuutta ja pysähtyneisyyttä voi kertoa mielen hyvästä joustavuudesta ja pysähtymisen taidoista. Kun ei tarvitse paeta omaa mieltään, voi pysähtyä myös vaitonaisempaan toimettomuuteen. Kun ihmissuhteissa on turvallista, voi myös levätä yhteisessä hiljaisuudessa.Sillä vain hiljaisuudessa voi todella kuulla.touhuaminen, täyteen ammuttu arki ja loputon sosialisointi saattavat kepeästä pintakuvastaan huolimatta piilottaa alleen muutakin. Kun pitää vauhdin kovana, ei ehdi todella kokea elämäänsä ja tunnustella tuntojansa. Hiljaisuus voi hellimmillään hoitaa, mutta pahimmillaan painostaa ja pakottaa. Se on vaativa laji, jonka ympäröimänä ei pääse pakoon etenkään itseään, ajatuksiaan ja sisälleen kätkettyjä tunteita. Samaan aikaan moni tunnistaa syvän kaipuun hiljaisuuden hetkiin.Kun malttaa vaalia äänettömiä ja tekemättömiä hetkiä, voi havahtua sille, mille sisin syvimmässään herkistyy. Omasta mielestä, elämästä ja ihmissuhteista kumpuava tieto voi myös pelottaa. Siksi moni pakenee hiljaisuuden hetkiä: Mitä mieleeni sitten nousisikaan? Jos en pidä kierroksia kovilla, jaksaisinko enää jatkaa? Mitä ihmissuhteista paljastuisikaan, jos olemassa olevaa ei pakoiltaisi teennäisten sanojen ja valheellisten virkkeiden taakse?hetket tarjoavat mahdollisuuksia inventaarion tekemiseen ja alituisesta suorittamisesta hellittämiseen. Mitä voi tulla tilalle, kun hiljaisuus astuu melun paikalle? Kun ei olisikaan aina toisten tavoitettavissa, tekemisen pyörteissä tai sosiaalisten kontaktien kentissä?Hiljaisuus rauhoittaa stressaantunutta mieltä, auttaa palautumaan ja keskittymään olennaiseen. Se avaa tilaa luovuudelle, oivaltamiselle ja priorisoinnin taidolle.Siksi on viisautta tavoitella toistuvaa ja arkista hiljaisuuden voimaa. Miten hiljaisuus voisi hiipiä osaksi uuden vuoden arkea?