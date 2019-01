Lujasti lempeä

Ystävän sanat osuivat itkettävän syvälle vanhemmuuteen – silti samat sanat kannattaisi sanoa monelle muullekin

”Sun lapsista huomaa, että olet ollut monella tapaa hyvä äiti.”

sun­nun­tain aamu oli juu­ri niin musta, kuin vain kuvitella saattaa. Siitäkin huolimatta kävelylenkki lapsuudenystäväni kanssa vierähti parituntiseksi tarpoessamme lapsuusvuosiemme maisemissa. Tuttu ympäristö vei mielemme lapsuuteen, nuoruuteen ja oman vanhemmuuden vuosiin.Havahduimme huomaamaan, miten pieniksi talot olivat muuttuneet ja miten suuriksi vastuumme kasvaneet.puheenaiheemme koskettivat monia kipeitäkin muistoja ja asioita, vasta hyvän osuma tulvautti kyyneleet yllättäen silmiini.”Sun lapsista huomaa, että olet ollut monella tapaa hyvä äiti,” ystäväni sanoi kesken sateisen, mustan marraskuun.Sanat avasivat yhtäkkisesti kyynelkanavani ja iskivät arvaamattoman arkaan kohtaan.Hetkeksi maailma pysähtyi. Keskellä kävelytietä halasimme toisiamme tiukasti ja ääneen sanoen, että hirmu hyvin sä äitinä toimit. Että kaikesta huonostakin huolimatta, niin paljon menee myös oikein.tuleekaan murrettua muureja hyvä edellä?Suomalainen vanhemmuus on monin tavoin ankara laji. Moni meistä vanhemmista, äideistä ja isistä on vanhemmuudessaan aika omillaan. Yksinäisiäkin. Osalta puuttuu emotionaalinen takaseinä, vahva isovanhemmuus tai turvaverkot, joihin voisi väsyneenä turvallisesti nojautua. Osa jää vaille kumppaninkin tukea. Moni pyrkii suoriutumaan vanhemmuudesta pieteetillä kaikkine ohjeineen, miltei pakonomaisesti suorittaen. Silti eläen jäytävässä pelossa siitä, että tekee kuitenkin liian huonosti.Mutta ennen kaikkea: liian moni jää jatkuvasti ja toistuvasti vaille hyvänä vanhempana näkymistä. Vaikka juuri hyvää on eniten.vastuu on niin suuri, että se tuntuu hetkittäin miltei mahdottomalta. Yhdenkään vanhemman ei liene vaikeaa löytää vanhemmuutensa kipupisteitä tai muistaa tekemiään virheitä. Liian kovaa sanotut sanat, liian napakka riuhtaisu, liian mustat ajatukset tai kadonnut läsnäolo kolkuttelevat vanhempien syyllisyyskomeroissa.Mutta miksi usein poissaolollaan loistaa kaikki se hyvä, jota kuitenkin koko ajan tapahtuu?Suurin osa tekee suurimman osan ajasta vanhemmuuden arkisen työn vähintäänkin riittävän hyvin. Lohduttaa keinutellen itkuista vauvaa, tyynnyttää kiukkuavaa pikkuista ja kuuntelee kuohuvaa teiniä. Istuu väsyneenäkin ihan riittävän hyvän ruuan äärelle ihan riittävän hyvin kuuntelemaan.Ollen esimerkki ihmisestä, ei supersankarista.ystäväni sanat osuivat niin syvälle. Siihen ikuiseen epävarmuuteen, jossa miettii, mahdanko kuitenkin enemmän epäonnistua kuin onnistua vanhemmuudessani – elämäni suurimmassa ja tärkeimmässä tehtävässä. Siinä, joka suurimman jälkeni tähän maailmaan minusta jättää. Siinä, jossa epäonnistuminen ei osuisi vain minuun, vaan jäisi lasteni laskuksi maksettavaksi.Miten tärkeää on muistaa, että myös hyvä on totta.Mitä vahvemmin voimme nähdä itsemme vanhempina riittävän hyvinä, sitä voimallisimmin jaksamme pitää siitä kiinni. Ja juuri se on lapsenkin etu.