Nainen istui junaan, katsoi toista lämpimästi ja sai kuulla olevansa arvostelija – Näin tulkintamme toisesta ihmisestä muuttuu todeksi kuin varkain

istahtaa junan penkille vauva sylissään ja huokaisee hetken hiljaisuudesta. Hän on juuri vienyt kaksi velmua poikaansa jalkapalloharjoituksiin ja on nyt vain vauvan kanssa liikenteessä.Vastapuolen penkeille saapuu äiti kolmen poikansa kanssa. Suloiset pojat ovat täynnä energiaa, kukin ikänsä mukaisesti. Isoin vilkuilee kännykästä kavereiden kuulumisia, keskimmäinen pomputtelee palloa ja pienin on jo pitkästä päivästä kiukkuinen. Nälkä ja väsymys painaa kenties myös poikien äitiä.Vauvan äiti katselee kolmea poikaa sydän lämpimästi läikähtäen. Poikien metkut ja kisailu ovat hänellekin niin tuttuja.”Sulla on just toi yhden vauvan äidin katse. Että tolla menee aivan päin persettä ja mun lapsesta ei ikinä tule tuollaista meluajaa. Mutta kuule katso vaan vielä. Te yhden vauvan äidit olette kaikkein pahimpia arvostelijoita.”Äiti ja vauva jäävät hämillään paikoilleen, kun nelikko painelee ulos junasta. Kuinka väärin toinen äiti hänet tulkitsikaan! Juuri kun vauvan kanssa matkustava nainen, itsekin kolmen lapsen äiti, oli miettinyt, miten valloittavaa ja tutun tuntuista poikien temmellys olikaan.tilanne tapahtui taannoin tuttavalleni, mutta sama ilmiö tapahtuu toistuu ihmisten välillä jatkuvasti. On varsin tavallista, että näemme toisen ihmisen olemuksen, ilmeet tai sanat oman tulkintamme mukaisesti, vailla tietämistä tai toiselta kysymistä. Silloin oman mielen sisäinen ajatus tai suhtautumistapa siirtyy mielestämme sen ulkopuolelle. Se asettuu toisten katseisiin, sävyihin tai toimintaan.Eikä ihme, sillä toisen ihmisen ymmärtäminen on vaativa laji, joka vaatii oman mielen malttia ja kyseenalaistamisen taitoa. Erityisen vaikeaa se on jokaiselle meistä väsyneenä, kuormittuneena ja turvattomuuden tunteessa.Pulmalliseksi tilanne muuttuu silloin, kun ryhtyy reagoimaan negatiivisen tulkintansa roihauttamana. Yhtäkkiä mielen tulkinta muuttuu totuudeksi ja ajatus toiminnaksi. Silloin ei jää tilaa tarkalle havainnoinnille, yhteiselle pohdinnalle tai tulkintojen korjaamiselle.ymmärtämiseen ja oman mielen havainnoimiseen pyrkiminen on kuitenkin äärimmäisen tärkeää kaiken vuorovaikutuksen kannalta. Omien tulkintojen kyseenalaistaminen ja toisen mielen mietiskely ovat ihmissuhteiden supervoimia, joita kannattaa tietoisesti vahvistaa.Paradoksaalisesti todeten: mitä paremmin ymmärtää, ettei toista voi täysin tuntea tuntea, sitä paremmin toista usein ymmärtää.Olennaisinta on, että osaa aina uudelleen mietiskellä tilanteita toisenkin osapuolen mielen näkökulmista. Miltä tilanne sieltä katsottuna mahtaisikaan tuntua? Mitä vaihtoehtoisia tulokulmia tulkinnalleni voi löytyä?Onko tulkintani todella totta toisessa vai lähinnä sisäinen heijastuma minusta?toisissa usein itseämme, pelkojamme, ennakkoluulojamme ja sisäisiä suhtautumistapojamme. Kun osaa hieman jarruttaa ennen tulkinnan mukaisesti toimimista, tulee ennemmin vastanneeksi toiselle, kuin omaan tulkintaansa toisesta.Siinä on ihmisen kokoinen ero.