Lujasti lempeä

Kun äiti ja isä rentoutuvat, moni lapsi muuttuu näkymättömäksi – Tavallisissa kodeissa elää suututtava tabu, j

Tavallaan ilmeistä vaaraa ei ole, mutta silti olo on turvaton. Isän nauru on liian kova, eikä se lopu, vaikka pyytää. Äidin silmät ovat oudon sumeat, eivätkä ne katso tarkkaan. Jokin ei täsmää. Isä sanoo rentoutuvansa, mutta tuntuu kireältä. Äiti käskee pois, eikä jaksa kuunnella. Vanhemmat ovat paikalla ja silti jotenkin poissa.

Tämä

Lapsia haittaava juominen nähdään usein vain niissä vanhemmissa, jotka sammuvat sohvalle toistamiseen.

Se,

Vanhempien alkoholinkäyttö tulisi aina virittää perheen herkimmän lapsen mukaisesti.

Aihe

Vaikka aihe saa monella sykkeen kohoamaan ja tunteet kuumenemaan, on silti taottava tabua.