Kun tytär kaipasi halausta, isä tarjosi lenkkitossuja – Rakkauden kielierot rakentavat muureja ihmisten välill

Pahimmillaan rakkauden kielierot rakentavat tiili tiileltä muuria kahden toisilleen tärkeän väliin.

Rakkaudessa ei ole ensisijaisesti kyse siitä, mitä itse haluaa antaa, vaan sen kuulemisessa, mitä toinen tarvitsee.

oli tarvetta uusille juoksu­tossuille?” isä kysyy tytöltään ovenraosta. Nuori ei käänny kohti. Juoksutossut eivät voisi vähempää kiinnostaa.Isä ja tytär ovat juuri ottaneet kovaa yhteen, ja tytön mieli on pikimusta. Kyyneleet valuvat silmistä, joita isä ei näe. Lenkkitossujen sijaan tyttö haluaisi palavasti kuulla, että on rajusta riidasta huolimatta isälleen aina rakas. Haluaisi isän tiukkaan halaukseen. Juttelua siitä, mikä meni pieleen ja miten se korjataan.Mutta isä puhuu vallan toista kieltä, eivätkä he kykene ymmärtämään toisiaan.missä nuorelle pehmeät sanat olisivat voineet korjata rikkoutuneita siltoja, isä yritti rakentaa siltoja tekojen keinoin. Siinä missä nuorelle rakkaus olisi välittynyt kosketuksin, isä tarjosi puuttuvien tavaroiden ostamista.Vähän paremmin tyttö luki isäänsä vuosikausia myöhemmin. Silloin isä hääri keittiössä tyttären maatessa hiljaa vaikean sairauden runtelemana. Isä oli vastikään paukannut ovesta, purkanut kauppakassin ja ryhtynyt makaronilaatikon tekoon. Punaista maitoa ja rasvaista jauhelihaa, totta kai, jotta saadaan tyttö kuntoon.Ei silityksiä, eikä juuri sanojakaan, mutta rakkauden tekoja. Ja jo hitusen enemmän ymmärrystä kahden kielen välillä.pari- ja psykoterapeuttina olen tämänkaltaisten tilanteiden äärellä uudestaan ja uudestaan. Kuulen kertomuksia siitä, kuinka ihmiset yrittävät ilmaista toisilleen välittämistä ja rakkautta, mutta puhuvat niin eri kielin ja kuuntelemattomin korvin, ettei yhteistä ymmärrystä tai tunnetta välittämisestä tahdo löytyä.Yksi tarjoaa loputonta hoivaa. Höösää neuvoin yli rajojen, vaikka eniten tarvetta olisi luottavaiselle tilalle.Toinen rakentaa talon, korjaa polkupyörät ja vaihtaa autonrenkaat, mutta sanoiksi hän ei rakkauttaan pue.Kolmas hemmottelee läkähdyksiin. Pussailee alvariinsa, mutta pakenee paikalta silloin, kun pahaakin pitäisi jakaa.Pahimmillaan rakkauden kielierot rakentavat tiili tiileltä muuria kahden toisilleen tärkeän väliin. Syntyy tulkintoja ja väärinymmärryksiä siitä, etten ole sinulle tärkeä, ettet välitä siitä mitä koen. Kasaantuvat kokemukset kohtaamattomuudesta ja yksinäisyydestä vähentävät entisestään halua ymmärtää ja opetella.Rakkautta on usein silti enemmän kuin arvaammekaan.virheellisesti tarjoamme toiselle juuri sitä, mikä itselle olisi tärkeää. Puhumme rakkautta kielellä, jota itse helpoimmin ymmärtäisimme. Mutta vaikka itse kaipaisi tekoja, toinen voi tarvita sanoja. Vaikka itse arvostaisi sanoja, toinen voi kaivata silityksiä.Rakkaudessa ei ole ensisijaisesti kyse siitä, mitä itse haluaa antaa, vaan sen kuulemisessa, mitä toinen tarvitsee. Hyvissä ihmissuhteissa ei keskeisintä ole tismalleen saman kielen taitaminen. Loputon kiinnostus on osaamista olennaisempaa. Tärkeämpää on vahva tahto opetella ymmärtämään toista ja pyrkiä puhumaan hänen rakkautta juuri hänen kielellään.Yrittäminen merkitsee enemmän kuin onnistuminen. Yhdessä etsiminen on tärkeämpää kuin hulppea suoriutuminen. Toisen kielelle virittyminen ja sen herkkä opetteleminen kertoo kaikkein suurinta rakkaudesta: sinä olet niin tärkeä, että haluan oppia vuoksesi juuri sinua.Lopulta rakkauden kielitaito tiivistyy Happoradion tunnetun kappaleen lauseeseen: ”Puhu äänellä, jonka kuulen.”