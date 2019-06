Lujasti lempeä

Säilytin nuorena ystäväni synkän salaisuuden, ja siinä toimin väärin – Moni lapsi kantaa tietoa, joka painaa a

Tiesin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Työskentelin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

On

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Opetamme

lukioaikana kahden ystäväni suurimmasta salaisuudesta.Toisen kodissa vanhemmat joivat usein ja paljon. Joulut kuluivat sisarusten kesken lastenhuoneen perällä pakoillen ja loman päättymistä odottaen. Viikonloppuisin ystäväni majaili enemmän kuin mielellään kavereiden luona muka vain yökyläilemässä.Vaikka turvassa ennemminkin. Ilman, että kukaan osasi epäillä tai puuttua tilanteeseen.Toinen ystäväni raiskattiin lukion aikana. Äärimmäisen kipeästä asiasta kertominen oli suunnaton luottamuksen osoitus. Salaisuuttaan visusti vannottavalle ystävälleni lupasin tottakai, etten koskaan kerro kenellekään.Enkä kertonutkaan. Ja juuri siinä toimin osaamattomuuttani väärin.vuosia Väestöliitossa seksuaalista väkivaltaa ja hyväksikäyttöä kokeneiden nuorten kanssa. Sama liian luottamuksen kultainen häkki näyttäytyi nuorten kertomuksissa useita kertoja. Valtavan usein hyvinkin vaikeista tilanteista oli jo pidempään tiennyt kaveri tai ystävä, muttei yksikään aikuinen. Salaisuudet oli liiankin uskollisesti pidetty.Kun lapsi uskoutuu toiselle lapselle, eikä aikuisen arvio pääse väliin, ei myöskään apu voi tavoittaa hädässä olevaa. Nuoret ystävät suojelevat hyvin aikein toinen toisiaan, mutta aina kapein tiedoin ja ohuin turvin.Keskenään lapset voivat kantaa sellaista tietoa, joka olisi aikuisellekin vaikeaa kuultavaa. Suostua osaansa, jota olisi kaikki maailman oikeus kyseenalaistaa.ymmärrettävää, että lapsi uskoutuu lapselle ja nuori toiselle nuorelle etenkin silloin, kun aikuisiin ei juuri ole ollut luottamista. Jos nimenomaan aikuinen on ollut se, johon nuori ei ole voinut luottaa tai se, joka lasta kaltoinkohtelee, on ymmärrettävää, ettei odotus avustakaan kohdistu aikuisiin. Mutta parhainkaan ystävä ei voi korvata aikuisen turvallista tukea ja turvan ankkurointipaikkaa.Juuri siinä kohdin on salaisuuden saavan ystävän keskeisin pelipaikka.usein lapsillemme, miten tärkeää on osata säilyttää salaisuuksia.Salaisuuksia, joiden pitäminen rikkoo enemmän, kuin niistä luotetulle aikuiselle kertominen.Ystävien rohkeus puhua on ratkaiseva. Se voi olla ainoa tie hiljaisen hädän luo.Meidän aikuisten on toimittava siten, että joka ikisellä lapsella on mahdollisuus kokea, että on aina aikuisia, jotka ovat heidän puolellaan, eikä heitä vastaan. On pidettävä tiukka huoli siitä, että kaikkein suurimmankin salaisuuden jakaminen kannattaa. Että luottamuksen särkymisestä huolimatta, siitä voi seurata jotain äärettömästi tärkeämpää.