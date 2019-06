Lujasti lempeä

Kaikille tästä ei tule valon kesä: Ole itsellesi armollinen juuri nyt

on viimeinen kesä, jonka muuan perhe viettää yhdessä. Vaikkei asiaa ei ole yhdessä ääneen lausuttu, jokainen perheenjäsen tietää jo. Ensi kesää kuljetaan vuoroviikoissa. Sinkkuina ja lasten kanssa. Yhdessä ja erikseen, muttei koskaan enää tällä kokoonpanolla.Tämä on ensimmäinen kesä, jonka eräs äiti viettää ilman omaa lastansa. Vielä aiemmin hän haaveili tulevista juhlista, yhteisistä matkoista, juhlan ja arjen rikkaasta jakamisesta. Mutta kuolema ei kysele, se vain käskee. Tämän kesän puhkeamista ja sitten sen kuihtumista hän katsoo ensi kerran vailla oman lapsensa läsnäoloa.Ajatuksissa oli kevyttä rentoilua, huolettomia rantapäiviä ja merisuolan solmimia hiustakkuja. Mutta tämä kesä meneekin pyytämättä aivan toisin. Se on raskas ja vakava. Se on selkeä vedenjakaja.tämä on viimein se kesä, jolloin ei enää pelota. Suhde, joka kahlitsi pelon ilmapiirillä, raivon ennakoimattomuudella ja pakottavalla rakkaudella, on viimein ohitse. Uusi elämä on yhtä aikaa huojentavan kepeä ja tyhjyydessään painava. Miten tuttu on helvetti ja miten vieras vielä on taivas.Tämä on se kesä, jolloin vuosikello kääntyy. Keskelle kesää osuu painajaisen vuosipäivä, ja mieli ottanee hetkeksi takapakkia. Surua ei voi suorittaa, sille täytyy vain suostua. Ensi kesänä paljon on jo toisin. Silloin on taas enemmän toivoa.Tämä on jälleen kesä, joka tuntuu miehestä tappavan yksinäiseltä. Pitkät päivät ja yöttömät yöt vailla arjen turvallisia velvollisuuksia. Lukemattomia kuvia kesäretkistä, juhlahetkistä ja mökillä vierailevista lapsenlapsista. Mutta tänäkin kesänä miestä ympäröi vain yksinäisyys. Miten hiljaista voi olla hienoimmallakin huvilalla.Tämä on sellainen kesä, jonka toipuva on odottanut saapuvan. Pitkästä aikaa hän aavistaa oman äänensä vahvistuvan ja voimiensa hiljalleen palautuvan. Vielä ei ole aika kuumille moottoritielle, eikä uljaille kiitonousuille. Mutta kesä se on toipilaallakin. Hauras, herkkä ja yhä hellää hoivaa kaipaava.on monelle kesä, joka tuntuu valon sijaan pimeältä. Kesä, joka menee ennen kaikkea selvitessä.Meitä on monta muutakin.Sillä vaikka ihmiset jäävät lomille, elämä ei jää.