Kaikkein tärkein parisuhdevinkki on tässä: Älä koskaan, ikinä pidä rakastasi itsestäänselvyytenä

alkaa tutusti.Toisilleen mainiosti sopiva pari tapaa. Molemminpuolinen ihastus alkaa voimistua. Hiljalleen tai aivan hetkessä toisesta tulee tärkeintä maailmassa, jotain, mistä ei koskaan haluaisi luopua.Hänen tuoksunsa hurmaa. Hänen ihonsa on pehmeintä ikinä. Hänen äänensä hellii hädässä ja sylinsä sulkee koko maailman ulkopuolelle.Hänen kanssaan aukeaa yhteinen elämä, joka oli ennen vain unelma.ei muutu huonoksi, eikä mitään suurempaa pahaa tapahdu. Vuodet vain kulkevat ja ajan hammas alkaa purra. Milli kerrallaan unelma karkaa kauemmaksi. Maailman rakkain alkaa muuttua kalustoon kuuluvaksi, suudelmat lyhyiksi pusuiksi ja läheisyyden taika velvollisuudeksi.Eikä mikään ihme, niinhän meille usein käy. Ihminen tottuu olosuhteisiin hämmästyttävän nopeasti, niin hyvässä kuin pahassa. Se, mikä joskus oli suurinta onnea, alkaakin ajan mittaan olla ihan tavallista arkea.Ihme on liian lähellä ollakseen nähtävillä.suurimmista ja huomaamattomista parisuhdevirheistä on tottuminen kaikkeen siihen hyvään, mikä joskus oli vain toive tulevaisuudesta. Kiireisessä elämässä työ repii osansa ja lapsetkin tarvitsevat aikuisensa. Hyvien parisuhteiden riski on liika luottamus siihen, että tämä kyllä kantaa, vaikkei vuosiin toista ehtisi melkein muistaakaan.Mutta ei rakkaus ikuisuutta odota. Se kaipaa tulla nähdyksi, todistetuksi, kosketetuksi, ravituksi, halatuksi ja huomioiduksi. Priorisoiduksi.Parisuhde päättyy aina jonkinlaiseen kuolemaan, muttei suinkaan aina puolison, vaan suhteen kuolemaan. Elokuu on kärkikuukausia erojen hakemisessa. Eikä yksikään ero helppo ole. Tuskaista luopumista, surullista päättymistä, vihaista irrottamista, haaveista hellittämistä – mutta valitettavan usein myös itsestäänselvyytenä olemisen päättymistä.Me menemme toisen kanssa yhteen siksi, että saisimme olla jollekin tässä maailmassa jotain aivan erityistä. Sitoudumme liitoiksi siksi, että maailmassa olisi joku, joka rakastaisi minua täydestä sydämestään sittenkin, kun hänelle on auennut haavani, osaamattomuuteni ja onnettomuuteni. Siksi, että jollekin tässä maailmassa ei olisi itsestäänselvyys. Ei yksi muista, ei osa riviä.Miten helppoa on omistaessa unohtaa, mutta menettäessä kirkkaasti muistaa.maa on täynnä miehiä, jotka kaipaavat rakkaansa syvää arvostusta. Naisia, jotka kantavat liikaa yksinäisyyttä. Näkymättömyyden surua, kun putoaa puolisonsa prioriteeteissa sija kerrallaan. Parisuhteita, joissa alun ihmeestä on hioutunut silkka oletettu etu.Hyvää voi onneksi aina vahvistaa. Eikä se vaadi suuria, vaan pieniä ja toistuvia tekoja. Suutele lähtiessä. Silitä vaatimatta. Ihaile hänen uskollisuuttaan. Kuuntele neuvomatta. Havahdu huomaamaan kaikki se, mitä hän tekee sinun, perheenne ja kotinne eteen. Sano edelleen ääneen se hyvä, johon aikanaan rakastuit. Se erityisyys, josta aikanaan unelmoit.jää vain yksi kysymys: mahtaako hän yhä tietää, tuntea ja kokea, miten erityinen hän sinulle onkaan?