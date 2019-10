Lapsi pelkäsi vihaisen näköisiä aikuisia, mutta keksi keinon, jolla jokainen sulaa – Vieraasta ihmisestä voi löytää arvaamatonta hyvyyttä

Lujasti lempeä

Lapsi pelkäsi vihaisen näköisiä aikuisia, mutta keksi keinon, jolla jokainen sulaa – Vieraasta ihmisestä voi l

”Ihmiset!

Miten

Usein

Voin

Ne on just tuommoisia!” turkulainen kirjakauppias huoahti korvaani.Seisoimme rinnatusten yleisöluentoni jälkeen kirjojeni myyntipisteellä. Hetkeä aiemmin kuulija oli lähestynyt minua erityisellä päättäväisyydellä. Silmiin katsoen hän työnsi kätensä laukkuunsa ja kaivoi sieltä esiin sinisen suklaalevyn, jonka päällä luki kaunokirjaimin Rakkaudella.Sillä hän tahtoi kiittää kirjoituksistani, jotka olivat auttaneet häntä.oikeassa kirjakauppias olikaan. Tiedetään, että ihmiset ovat pääosin juuri tuollaisia: hyväntahtoisia, avuliaita ja myötätuntoisia. Kannustavia ja luotettavia.Hyvään luottaminen on silti usein koetuksella. Uutisiin nousevat herkimmin ihmisten pahat teot ja törkeät linjaukset. Pahan puhuminen virittää korvan kuulevaksi, vaikka hyvän puhuminen selän takana on vieläkin tavallisempaa.Lähestymmekö asioita pelon vai hyvän odotuksella? Luotammeko lähtökohtaisesti toisten turvallisuuteen vai valppaasti varuillaan omaa suojaten?Millaisin silmälasein ohjaamme lapsiamme ensisijaisesti tutkimaan maailmaa: vaarojen vai turvallisuuden näkökulmin?lapsena havainnoimme sitä syvällä piilevää hyvää, minkä vuodet, kovat kokemukset ja kyynistyminen ajavat unohduksiin. Silloin hyvää ei edes jaksa etsiä, vaikka lopulta sen löytyminen on yllättävän lähellä.Jonkin aikaa sitten sain asiasta kuopukseltani tärkeän muistutuksen. Kävelimme jälleen kerran kahdestaan kotiin soittotunnilta, kun pieni kertoi aina välillä yksin kulkiessaan pelkäävänsä aikuisia, jotka tulevat tiellä vastaan kovin totisen ja tuiman näköisinä. Yhdessä pohdiskelimme, että vakavista kasvoista huolimatta suurin osa on mitä todennäköisimmin kilttejä ja aina halukkaita auttamaan pulassa olevaa lasta.Piilossa pysyvän hyvän esille saamiseksi pieni kertoi kuitenkin jo löytäneensä hienon ratkaisun.”Tiedätkö äiti, että mulla on ollut jo pitkään hyvä tapa. Kun joku aikuinen näyttää musta pelottavalta, niin mä vaan aina rohkeasti moikkaan sitä. Melkein aina ne alkavat hymyillä ja muuttuvat heti paljon mukavammaksi.”vain kuvitella. Hyvä meissä on usein niin liki, vaikka joskus tuntuukin katoavan kammottavan kauaksi suojien, kuorien, kilpailun ja kiireiden taakse. Silti hyvä on usein niin herkästi esille houkuteltavissa, kun vain uskaltaa kokeilla.Millainen maailma olisikaan, jos hyvää etsisi itsestä ja toisista koko ajan yhä hanakammin? Kuinka tärkeää olisi toistuvasti saada nokille sillä, että useimmiten ihmiset kuitenkin yllättävät hyvällä? Miksi me kätkemme itsestämme sitä, mikä meissä on kaikkein kauneinta?Onneksi yksikään meistä ei ole hyvyydelle puolustuskykyinen.