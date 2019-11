Lujasti lempeä

Ympärillämme on valtavasti ihmisiä, joita vaivaa näkymätön kipu: Katso lempeästi häntä, joka on surun haavoitt

palaa työpaikalleen pitkän sairausloman jälkeen. Masennuksen musertama on hiljalleen päässyt takaisin jaloilleen. Lyijynraskain väsymys on väistynyt. Tulevaa leimaa jo toivo.Mutta pinnan alla varjot ovat pitkiä ja seuraavat liikkeitä yhä. Vaikka nainen onkin palannut, hän on vielä pitkään toipilas.havahtua siihen, miten paljon ympärillämme on toipilaita. Koulussa, työpaikoilla, joogassa, jääkiekko-otteluissa ja kaupan kassajonossa. Traumasta toipuvia, surujensa väsyttämiä, ahdistuksensa kuluttamia, avioeronsa rusentamia ja menetyksestään vasta varpaille nousseita. Surevia, hapuilevia, haavoittuvia toipilaita.Mielen murheet, raskaat menetykset ja suuretkin surut ovat arjessamme usein näkymättömissä. Siinä missä jalkaleikkauksen ja kipsin jälkeen voi sujuvasti palata ontuen muiden joukkoon, ei toipilas mieli suinkaan välity aina päällepäin.Kukaan ei odota vasta kipsinsä luovuttaneelta maratonkestävyyttä, vaan tahtia hidastetaan toipuvan ehdoilla. On luvallista ja tavallista puhua siitä, millaista invaliditeettia leikkauksesta jäi. Siitäkin, mikä ei enää ole mahdollista, vaikka kuinka olisikin tolilleen toipunut.on usein toisin. Näyttäydymme toisillemme pitkälti paraatikuntoisina ja voimamme hallitsevina. Valtaosalta olemme uljasta pintaa enemmän. Niin moni suomalainen suree surunsa yksin ja paranee hiljaa piiloissaan. Valitettavan usein lupa olla esillä on vasta vaikeutensa voittaneena.Mutta uskaltaisiko näyttää haavoittuvuuttaan? Voisiko paljastaa toipiluuttaan?Surujen, vaikeuksien, menetysten ja musertumisten jälkeen säilymme toipilaina huomattavasti pidempään, kuin suostumme tunnistamaan ja tunnustamaan. Mustavalkoinen hahmotus kaiken jaksavista ja loppuun uupuneista jättää ulkopuolelle lukemattomat harmaat sävyt, joissa liukumat lohdulliseen valoisaan ja raskaampaan pimeämpään ovat jatkuvasti mahdollisia.on paljon pidempi kuin sairausloma. Sen kunnioittaminen on äärimmäisen tärkeää surujen silloittamisessa arkeen ja inhimillisyyden ymmärtämisessä itsessä ja toisissa.Miten arvokasta on saada olla mukana muiden kyydissä, vaikkei olisikaan vielä ajokunnossa.Minä kaipaankin surunauhoja. Jonkinlaisia yhteisiä ja sanattomia symboleita sille, ettei ole aivan kunnossa. Ettei ole elämänsä vedossa, mutta haluaa silti pysyä mukana. Vauhdissa, vaikkakin vajaalla. Läsnä, vaikka vielä jossain määrin poissa.Mielen, toipumisen ja toivon kannalta on äärimmäisen tärkeää liikkua sairaiden ja terveiden dikotomiasta toipilaiden, toipuvien ja voimaantuvien laajempiin näkökulmiin. Se merkitsee täydellisten suoritusvaatimusten kohtuullistamista ja monenlaisen olon kunnioittamista niin itsessä kuin toisissa.Miten sinä kohtelisit itseäsi tai lähelläsi olevaa juuri nyt, jos muistaisit hänen olevan vielä toipilas?