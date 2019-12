Lujasti lempeä

Opettaja esitti oppilailleen kysymyksen, johon kiteytyy merkityksellisen elämän ydin – Mitä sinä vastaisit?

”Voitaisko jutella

Oman itsekeskeisen onnen metsästys ei johda syvästi hyvään elämään.

Uuden vuosikymmenen

Onnellisuuden tai pintakiillon sijaan on tuhannesti tärkeämpää miettiä, missä minua tarvitaan.

Toivon todella,

Sekä liiallinen epäitsekkyys että liiallinen itsekkyys ovat yhteydessä vähempään onnellisuuteen.

Lähtiessäni

hetki?” partasuinen mies kysyi syksyn viimeisen luentoni päätyttyä.”Sinä tunnut todella löytäneesi oman juttusi, josta niin monet voivat hyötyä”, itsensä Sepoksi esitellyt mies aloitti ja osui timanttisesti oikeaan. Hän jatkoi: ”Juuri tuo on tärkeintä, mitä yritän opettaa.”Seppo kertoi työskentelevänsä ammattioppilaitoksen leipureiden ja kondiittorien opettajana. Leipurilinjan opiskelijat saavat Sepon tunneilla heti alkuun vastata suuriin kysymyksiin – ennen kaikkea itselleen: Onko tämä todella minun juttuni? Onko leipominen minulle rakkautta? Leivonko vain itselleni vai lopulta jollekin toiselle, joka voi nauttia osaamisestani?Linja on tiukka: ”Sanon ihan suoraan, että jos tämä ei oikeasti kiinnosta sinua, niin voit lähteä. Silloin et jaksa opetella, yrittää ja epäonnistua oppiaksesi taitavaksi. Mutta jos teet jotain, tee se rakkaudella. Rakkaus on jakamista ja yhdessä kokemista. Ilman rakkautta tekemäni leivät ovat turhia, sillä en tee niitä itselleni, vaan toisille. Haluan jakaa muille sitä mitä osaan.”taittuessa on mitä osuvin hetki pysähtyä katsomaan kohti omaa elämää, omaa paikkaa yhteiskunnassa ja sen vaikutusta toisten elämään.Leipuriopiskelijoille esitetyt kysymykset luotsaavat taitavasti kohti omaa toimintaa – suhteessa itseen ja toisiin. Moni hamuaa yhä pinnallisen onnellisuuden perään, vaikka merkityksellisyys on mielen hyvinvoinnin ja arvokkaan elämän ytimessä huomattavasti onnellisuutta tukevammin.Oman itsekeskeisen onnen metsästys ei johda syvästi hyvään elämään. Merkityksellisyyden kokemus syntyy hetkissä, joissa voimme olla hyödyksi, tuntea yhteenkuuluvuutta ja olla osa suurempaa kokonaisuutta.Oma hyvä on ennen kaikkea jalostettava yhteiseksi hyväksi.että uusi vuosikymmen ajaa viimein yltiöyksilöllisyyden korostamisen ohi, kohti aidompaa inhimillisyyttä ja rikkaampaa toivoa. Ihminen on niin syvästi laumaeläin, ettei voi koskaan elää hyvää elämää, jollei sillä ole aitoa merkitystä myös muille. Suunta on pielessä, jos jumiutuu ajamaan lähinnä omia etujaan, etsii lisää mammonaa ja keskittyy lähinnä kehittymään ulkokuoressaan.Onnellisuuden tai pintakiillon sijaan on tuhannesti tärkeämpää miettiä, mitä merkitystä olemisellani ja osaamisellani voi olla toisille. Missä minua tarvitaan?Ihminen on parhaiten paikallaan silloin, kun hän on löytänyt oman ilonsa ja intohimonsa, jossa kehittyminen ja osaaminen on onneksi myös toisille. Keskeistä onkin löytää sellaista omaa osaamista, jossa saa antaa tavalla, joka on sekä itselle henkilökohtaisella tasolla palkitsevaa että toisia hyödyttävää.Seppo vielä lisäsi: ”Pidä hyvä huoli myös itsestäsi. Aito antaminen, haavoittuvuus ja inhimillisyys antavat, mutta myös kuluttavat.”Toisia ei saa auttaa itsen kustannuksella. Liian epäitsekkäät antajat uuvuttavat itsensä priorisoimalla muiden tarpeita ja laiminlyömällä jatkuvasti omia tarpeitaan. Sekä liiallinen epäitsekkyys että liiallinen itsekkyys ovat yhteydessä vähempään onnellisuuteen.Tasapaino onkin siinä, ettei asetu alistujaksi, muttei sen enempää alistajaksi. Ei voi elää hyvää ja täyttä, toivorikasta elämää, ellei voi olla jotain hyvää itselle, mutta myös toisille.Missä siis sinun rakkautesi voi vahvistua toisten iloksi tämän uuden vuosikymmenen alkaessa?