Poikkeustilanne on yhtäkkisesti vallannut koko Suomen.

Vaikka suurin osa meistä ei ole suuressa vaarassa, jokainen meistä on voimakkaasti tilanteen vaikutuksen alla.

Pienelle osalle koronaviruksen tuomat muutokset ovat todellinen terveysriski, joka ymmärrettävästi herättää suurta huolta ja pelkoa. Toiset meistä ottavat ankaraa osumaa taloudellisesti, minkä vaikutukset voivat olla hyvin pitkäaikaiset ja mittavat. Monet yrittäjät ovat jo parissa päivässä menettäneet valtavasti tuloja, eikä toisten somessa hehkuttama keväinen koronakotoilu ei naurata alkuunkaan. Vaikka jollekin sekin on ihan totta.

Monen kohdalla on nyt kohtuutonta vaatia pirteää ja iloista asennetta.

Kun poikkeustilanne koskettaa meitä kaikkia samanaikaisesti, tosin erittäin yksilöllisesti, on äärimmäisen tärkeää muistaa lämmin sensitiivisyys. Ei ole vain yhtä oikeaa tapaa tai asennetta suhtautua tilanteeseen, jonka vaikutukset ovat mittavan erilaiset eri ihmisillä. Siinä missä ei tule lisätä panikointia tai kauhun tunnelmaa, on monen kohdalla myös kohtuutonta vaatia pirteää ja iloista asennetta.

Mielen suurin työ liittyy poikkeustilanteessa yksilölliseen ja yhteisölliseen sopeutumiseen: miten jaksan kuunnella, mitä tämä itsessäni herättää? Miten voisin olla myötätuntoisesti herkillä myös toisten erilaisille tilanteille?

Miten seistä sovinnollisesti samalla puolella, vaikka vaikutukset, pettymykset ja tunteet ovatkin saman asian äärellä niin kovin erilaisia?

Poikkeustilanne säätää herkästi myös mieltämme poikkeusasetuksiin. On hyvin luonnollista, että tavallisten rutiinien yhtäkkiset muutokset herättävät monessa turvattomuuden ja epävarmuuden tunteita.

Kielteiset tunteet uudessa ja vaikeassa tilanteessa ovat normaaleja ja ymmärrettäviä. Mielen hyvinvoinnin kannalta on keskeistä, ettei tukalia tunteita pyri torjumaan tai kieltämään. Tunteita on tärkeää tuntea ja kuunnella, mutta myös pyrkiä säilyttämään niihin levollista etäisyyttä. Negatiivisia tunteita voi vastaanottaa hyväksyen, mutta samalla niitä hoitaen ja suitsien.

Toivo uudesta hyvästä syntyy vain läpikäydystä pettymyksestä.

Tunteet ja toiminta ovat eri asioita: voi kokea ahdistusta ja silti toimia sitä rauhoittaen ja muuhun keskittyen. Jo hankalienkin tunteiden rauhassa tunteminen on osa tärkeää hyväksymistyötä, jota poikkeustilanteessa väistämättä tarvitaan. Vaikeita tunteita läpikäymällä edistää aina mielen toipumista ja sopeutumista.

Toivo uudesta hyvästä syntyy vain läpikäydystä pettymyksestä.

Meistä jokainen on nyt tilanteessa, joka ei ole täysin omassa kontrollissa. Aina voimme kuitenkin tehdä jotakin. Mielen ja turvallisuuden tunteen kannalta on äärimmäisen tärkeää valjastaa omaa toimintaa siellä, mihin oma vaikutusvalta juuri nyt ulottuu. Mahdollisuus vaikuttaa on ihmismielelle ja turvallisuuden tunteelle äärimmäisen keskeinen. Oman kontrollin vastakohtana ei kuitenkaan ole lamaantunut kauhu, vaan toiveikas toiminta.

Millaisia mielen vastalääkkeitä sinä ja läheisesi tarvitsette nyt?

Mieltä kannattaa ohjata myös havahtumaan jo olemassa olevaan hyvään. Mieti itsesi, läheistesi ja ennen kaikkea lasten kanssa niitä kaikkia asioita, jotka edelleen jatkuvat tutusti. Mikä kaikki on nytkin hyvin ja vakaasti olemassa? Mihin muuhun mieltä voisi nyt tietoisesti ohjata, vaikka ajankohtaisen tiedon saaminen onkin tärkeää?

Haastan sinut jo tänään pohtimaan, millaisia mielen vastalääkkeitä sinä ja läheisesi tarvitsette tässä poikkeustilanteessa? Missä voit vaikka heti toimia, tunteaksesi pystyvyyttä ja vaikuttamisen kykyä? Missä kohdin elämääsi ja arkeasi voit yhä levollisesti tuntea, että elämä jatkuu ja tästäkin vielä yhdessä selvitään?