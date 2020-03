Olet tahtomattasi joutunut lentomatkalle, jonka laskeutumisaikataulua ei vielä tiedetä. Matkasta on tulossa heittoisa, joten on äärimmäisen tärkeää, että noudatat annettuja ohjeita.

Matkustajana sinulla on vain rajatusti oikeuksia lennon aikana. Vaikka kuinka vahtaisit ikkunoista näkyviä maisemia, tekisit tulkintoja tärinöistä tai analysoisit pää punaisena lennonjohdon taitoja, et voi hallita tätä lentoa. Pyrkimällä kontrolloimaan asioita, joista et voi päättää, lisäät vain omaa uupuneisuuttasi.

Monista rajoituksista huolimatta sinulla on paljon mahdollisuuksia vaikuttaa sekä omaan että muiden matkustajien turvallisuuteen. Kiinnitä tiukasti oma turvavyösi ja huolehdi vähintään lähiriveillä istuvien tilanne. Tiukan paikan tullessa aseta ensin happinaamari itsellesi ja auta vasta sitten toisia. Huolehdi ennen kaikkea lasten turvallisuuden tunteesta, vaikka olet itsekin tukalassa tilanteessa.

Käyttäydy siten, että pitkällä lennolla myös lähellä olevillasi olisi mahdollisimman hyvä olla. Nyt ei ole aika toimia itsekkäästi tai vallata suurinta mahdollista mukavuutta itselle. Tiivistyvässä tunnelmassa ei kannata turvautua alkoholiin tai muiden haukkumiseen, vaan luoda tietoisesti omalla toiminnalla turvaa ja toivoa.

Älä vaadi itseltäsikään liikoja. Matkustaminen myrskysäässä kuormittaa ihan kaikkia. Nyt ei ole aika supersuorituksille tai pakkopirteydelle.

Jokaisen matkustajan on tärkeää turvata miehistön työrauha. Koska et työskentele tämän lennon päättävissä elimissä, eikä asiantuntijuutesi riitä analyysien tekemiseen, luo tietoisesti työrauhaa heille, jotka siellä toimivat. Anna miehistölle osaltasi parhaimmat mahdollisuudet priorisoida rajattua aikaa sekä voimavaroja niiden vastatuulien selättämiseen, joissa heitä eniten nyt tarvitaan.

Tarkista miehistön antamat ohjeet vain kerran tai kaksi päivässä. Älä kuormita itseäsi kaiken mahdollisen tiedon hankkimisella tai antaudu huhujen vietäväksi.

Muista, että olemme lähteneet tälle yhteiselle myrskylennolle hyvin erilaisista tilanteista käsin.

Osa matkustajista huokaisi päästessään pitkän lennon kyytiin. Viimeinkin aikaa vain olla, hengittää ja hellittää. Osaa saa istua vieretysten läheistensä kanssa. Juttuseura on taattu koko matkaksi, vaikka tila välillä ahtaaksi käykin. Jollekin tämä on tappavan tylsää, muttei mitenkään hätäännyttävää.

Toisille tilanne oli kovin vaikea jo ennen lentoakin. Pakosti istuu nyt vierekkäin pari, joka oli juuri laittamassa eroa vireille. Penkeissä pitää saada pysymään nekin lapset, joiden asettuminen tavalliseen arkeenkin on suuri haaste. Jollakin on vakavan sairauden hoito kesken ja lennon pitkittyminen lisää pelkoa. Monen jo valmiiksi hauras mieli joutuu myrskylennolla erityisen koville. Toiset meistä eivät enää tiedä, minne lennon jälkeen palata.

Matkan pitkittyessä sekä erityiset voimamme että pinnan alle piiloutuneet haavoittuvuutemme nousevat selkeämmin esille.

Takaosastoon eristetyissä ikäihmisissäkin on monenlaista matkustajaa. Yksi pelkää henkensä puolesta. Toinen huutelee ja uhmaa sääntöjä, eikä malta ajatella yhteistä hyvää. Jollekin täytyy aina uudelleen ja uudelleen kertoa, missä ja miksi olemme, sillä muisti petti jo paljon ennen matkaa.

Osa karanteenilaisista on paljastanut tsemppitaitojaan. He ottavat tukea vastaan, mutta antavat sitä myös itse. He välittävät toivoaan nuoremmille, jotka yrittävät hoitaa töitään, lapsiaan ja vanhempiaan pitkäksi painuvan lennon aikana. Ottavat puheluita lapsenlapsilleen auttaakseen koulutehtävissä ja vakuuttavat aikuisille lapsilleen, että pahemmastakin on selvitty. Että tiukkaa on, mutta me pärjäämme kyllä.

Matkan kuoppaisuutta tai vahinkoja emme voi vielä tietää. On luotettava siihen, että miehistö tekee varmasti parhaansa. Tuleepa matkasta sitten odotettua kevyempi tai huomattavasti raskaampi, yksi on varmaa: tämäkin matka päättyy vielä.

Vasta laskeutumisen jälkeen alkavat toiset työt, vastuut ja selvittelyt. Nyt tärkein tehtävämme matkustajina on minimoida kaikki mahdollinen lisävahinko, lisätä kaikin tavoin lämpöä ja vahvistaa joka ikisen turvallisuutta.

Vain vastuullisin teoin, lämpimin sanoin ja auttavin toimin voimme vahvistaa toivoa.