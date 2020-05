Kuvittele vierekkäin pieni lapsi, jonka rinnalla seisoo viisas ja lempeä vanhempi. Suuripieni pari kävelee vieretysten metsätietä, kun pieni pelästyy tummaa varjoa ja painuu tiukemmin kohti vanhemman jalkaa.

Jotain rapisee puskissa, pelko herää ja mielikuvitus villiintyy. Tunne valtaa pienen ja saa uskomaan, että vaara on häntä suurempi. Pelko tuntuu jaloissa ja käsissä asti, mutta katse nousee nopeasti kohti aikuista: millaiset kasvot ovat vastassa?

Hyvä vanhempi huomaa pienen pelon, virittyy tämän tunteille ja kyykistyy rauhallisin mielin matalammalle, jotta kasvot voivat kohdata. Ei mitään hätää, hän sanoo hyväksyvästi.

Parivaljakko ihmettelee yhdessä pelon aiheuttajaa. Tilanteen sanoittaminen, hyväksyvä vastaanottaminen ja yhdessä jäsentäminen alkavat rauhoittaa nopeasti. Sitten vanhempi tarttuu hieman tiukemmin pikkuista kädestä ja ohjaa jatkamaan yhdessä rohkeasti matkaa eteenpäin.

Vaikka välillä pelko piirittää mieltä, on maailmassa edelleen paljon hyvää ja kiinnostavaa tutkittavaa, jota ei saa unohtaa.

Viisaan aikuisen ja eläväisen pienen kuvitteleminen on monelle meistä helppoa. Vaikkemme olisi saaneet elämässämme riittävästi kokemuksia herkästä mutta lujasta aikuisesta, tunnistamme usein lapsenomaisen kaipuun sellaista kohtaan.

Aavistus turvasta, jota lapsi kokee kuvatunlaisen aikuisen kanssa, osuu jonnekin hyvin syvälle sydämeen. Viisaan aikuisen lähellä lapsi tulee nähdyksi kaikkine tunteineen ja oloineen, mutta myös ohjatuksi rohkeasti kohti haasteita, kestämään yhdessä tiukankin paikan lävitse ja kokemaan jälleen uudelleen turvaa. Lämpö kutsuu luokseen. Yhdessä on hyvää ja turvallista olla.

Usein emme tule ajatelleeksi, että nämä kaksi elementtiä elävät myös tasapainoisen aikuisen mielen perusrakenteissa. Tasapainoinen aikuisen mieli on kuin kävelytietä osoittava liikennemerkki, jossa rinnan kulkevat sekä harkitseva ja järkevä aikuinen että elävä ja tunteva lapsi.

Etenkin tiukoissa paikoissa, väsyneenä, uupuneena tai pelokkaina tunteva ja kokeva puoli meissä tahtoo ottaa valtaa. Sen rinnalle ei kaivata kovistelijaa tai tuomitsijaa, muttei yhtään sen enempää pelottelijaa tai panikoitsijaa. Kun tunteet kuohuvat, lämmin ja turvallinen toinen on parasta lääkettä.

Pitkään jatkuneessa poikkeustilassa moni alkaa kokea jo väsymystä. Kun tunteet tahtovat ottaa valtaa, on tärkeää valjastaa hyvää vanhempaa oman mielen sisällä.

On lupa tuntea, pelätä ja väsähtää, mutta on myös mahdollisuus rauhoittaa, kuunnella ja jatkaa matkaa. Oman mielen sisällä on tärkeää kuunnella tuntevia puolia, mutta valjastaa toimintaan myös turvallista vanhempaa.

Tasapainoisen aikuisen mielessä elää ikuinen dialogi itsen eri puolten välillä: milloin on syytä vaatia ja pinnistellä? Milloin voimani eivät todella riitä? Mitä syvästi sydämessäni tarvitsen? Mikä on juuri nyt viisasta ja kohtuullista? Milloin on rohkeutta jatkaa, vaikka vähän pelottaa?