Tänä vuonna kesäloman viimeisenä päivänä tuntui erityisen haikealta.

Niin intohimoisesti ja arvostaen kuin työhöni suhtaudunkin, kesän kelluvista päivistä luopuminen ja syksyn epävarmaan arkeen palaaminen tuntui puristavalta yhtälöltä. Siksi halusin vielä viipyillä kesän suomassa hyvässä ja vahvistaa hyvän muistijälkiä mieleeni.

Pyysin perhettäni kirjoittamaan listaa tämän kesän parhaista asioista. Jokainen meistä, kaksi aikuista ja kaksi lasta, vetäytyi omaan rauhaan tekemään listaa.

Kaikkien listojen ollessa valmiita menimme sängylle kimpassa makoilemaan ja luimme omat listamme toinen toisillemme ääneen.

Spontaanisti syntyneestä ideastani muovautui yksi kesän kauneimmista hetkistä. Kyyneleiltä ei voinut välttyä, kun muistelimme yhdessä kaikkia kesän aikana tapahtuneita hyvän hetkiä.

Toistemme ajatuksia kuunnellessa piirtyi selkeästi, mikä kenellekin oli lopulta ollut kesän arjessa parasta ja jättänyt huomaamattomasti syvän jäljen sydämeen.

Yhteisiä kohtia löytyi paljon, ja mikä parasta: ne olivat ennen kaikkea tosi pieniä, tavallisia ja samalla niin hienoja juttuja. Saunanakit, yhdessä olo, aamukahvi kuistilla, ystävien kyläily, lukeminen, puusauna, uiminen, riippukeinu ja mustikkapiirakka.

Aito hyvä on lopulta tuhat pientä hellää hetkeä.

Yksi vahvuuksistani on lapsesta saakka ollut taipumus havaita, tunnistaa ja tuntea pieniä suuria hetkiä. Siinä missä herkkyys hienoisten sävyjen ilmapiirille, toisille ja ympäristölle on toisinaan raskasta, se on myös loputon voiman lähde.

Hyvän kosketus ei ole koskaan vaatinut suuria spektaakkeleita, vaan on pulpahdellut esiin aikaa ja paikkaa kyselemättä arjen pienissä hetkissä. Perheen yhteisessä leppoisassa olemisessa, metsän hiljaisuudessa, meren tuoksussa, pelargonien hoitamisessa, ystävän kuulumiskyselyissä ja koiran silittämisessä.

Työni psyko- ja pariterapeuttina on vain vahvistanut tätä piirrettä minussa. Ihmiselämän surujen, menetysten, ristiriitojen, pelon ja hylkäämisten äärellä työskennellessä käy alleviivatun selväksi, että aito hyvä on lopulta tuhat pientä hellää hetkeä.

Ei mitään mahtipontista menestystä tai jättitavoitteiden saavuttamista.

Valitettavan moni havahtuu pienen hyvän hellyyteen vasta sitten, kun on sen menettämässä tai menettänyt.

Tavallinen, ja juuri siksi niin poikkeuksellinen hyvä hetki herkästi tulee herkästi sivuutetuksi. Kiireen ja kuormittumisen lisääntyminen ovat myrkkyä pienen hyvän poimimiskyvylle.

Ihan tavallinen hyvä elämä on usein todellinen ihme.

Valitettavan moni havahtuu pienen hyvän hellyyteen vasta sitten, kun on sen menettämässä tai menettänyt. Hellyys pienissä hetkissä on suurinta mahdollista onnea.

Mikä omistaessa on helppo unohtaa, on menetyksen hetkellä liiankin helppoa muistaa. Odottaessa parempia aikoja voi mennä ohitse kokonainen elämä.

Onnellisuus ei ole jatkumo, eikä onni ikuinen nautinto. Jos ei osaa löytää syvää tyytyväisyyttä ja onnea elämän lukemattomasti toistuvista pienistä asioista, hetkistä ja kohtaamisista, en usko, että todellista onnea voi löytää silloin mistään suuremmastakaan.

Joka ei poimi hyvän hellyyttä arjessa, ei löydä sitä suuremmistakaan mittakaavoista.