On luonnollista, että pitkään parisuhteeseen kuuluu vaikeita vuosia, kirjoittaa Maaret Kallio. Toivoa ei tarvitse menettää, jos molemmilla osapuolilla on halu ymmärtää omaa käytöstään.

Pari istuu hiljaa autossa arkiaamuna, kehällä kohti kaupunkia. Ulkopuolisin silmin kaikki näyttää hyvältä. Fiksut, mukavannäköiset ihmiset, pidempään jo yhdessä olleet. Matkalla jälleen töihin yhdessä, ihan tavallisessa aamun ruuhkassa.

Mutta pinnan alla elää paljon enemmän. Liian pitkään jatkunutta vaikenemista. Näpäyttäviä sanoja, loputtomalta tuntuvaa kritiikkiä. Yksin nukkumaan menemistä ja koskettamisen katoamista. Laitteille hautautuneita katseita, joilla ei riitä voimaa kohdata toisiaan.

Suuria, kipeitä kysymyksiä: Enkö riitä sinulle ikinä? Välitätkö enää ollenkaan? Jäänkö lopulta yksin? Tiedätkö enää yhtään, mitä tunnen syvällä sisälläni?

Kiduttavan hiljaisuuden päättää radiosta alkava tuttu kappale. Sunrise Avenuen osuvat sanat rikkovat lopulta jään: Be brave and trust me. It's not a game over. We gotta try harder. You gotta stay with me. There's nothing we can't reach. 'Cause nothing is over.

Kappaleen sanat liikkuvat auton kaiuttimista korviin, hiipivät sävel säveleltä syvemmälle ja tavoittavat lopulta kaksi särkynyttä sydäntä. Toisen käsi laskeutuu varovasti kysyen toisen kädelle. Punaisissa valoissa katseet kohtaavat. Kyyneleet ovat kirvonneet kummankin silmiin, kovuus on kaikonnut.

”Eihän luovuteta vielä, eihän?” toinen kysyy ääni väristen. ”Tää on niin vaikeaa” toinen vastaa.

Mutta kun toivottomuutta voi yhdessä jakaa, siivilöityy tilaan myös toivon säikeitä.

”Niin on. Mutta yritetään yhdessä vielä. Ei kaikki vaan voi olla vielä tässä.”

Töihin lähtiessään ja erotessaan pari katsoo pitkästä aikaa toisiaan hetken hitaasti, suoraan silmiin. Lyhyt suudelma on hellempi kuin ikuisuuksiin. ”Ei luovuteta vielä. Jotenkin me tästä selvitään vielä yhdessä. Samalla puolella.”

” Kun tunneyhteys katkeaa, ikivanhat epäilykset ja pettymykset nousevat näyttämölle.

Parisuhde on useimmille aikuiselämän keskeisimpiä kiintymyssuhteita. Parhaimmillaan se luo syvää turvaa ja luottamusta, joka kantaa myös yksilöllisissä tavoitteissa ja toiveissa. Turvallinen parisuhde kannattelee monin tavoin myös yhteiskuntaa. Se vahvistaa työssä jaksamista ja perheissä kasvavia lapsia ja nuoria.

Siinä missä parisuhde ajan ja murheiden kulussa voi murentua, sitä voidaan myös korjata ja uudelleen rakentaa.

On varsin tavallista ja luonnollista, että pitkät parisuhteet joutuvat käymään läpi myös vaikeita vuosia. Parin välisen tunneyhteyden katketessa usein ikivanhat epäilykset ja pettymykset nousevat pelkoina näyttämölle: Onko minulla mitään väliä? Enkö voi kelvata hänellekään? Jäänkö jälleen elämässäni yksin?

Vaikka olosuhteet olisivat kuinka huippuja, sisäinen kokemus suhteesta voi olla ristiriitaisen kipeä ja etäinen. Päällepäin voi varsin vähän kenenkään parisuhteesta päätellä.

” Paljon on vielä tehtävissä, jos molemmilta löytyy sitoutuneisuutta tutkia ja ymmärtää omaa käytöstään.

Pari- ja psykoterapiassa parisuhteen surut ovat hyvin tuttuja. Tulehtunut tilanne kumppanin kanssa kuormittaa paljon ja syö voimia. Joskus ero on väistämättä viisain vaihtoehto, mutta usein suhteen ongelmat ovat korjattavissa myös suhteen sisällä.

Paljon on vielä tehtävissä, jos molemmilta löytyy sitoutuneisuutta tutkia ja ymmärtää omaa käytöstään, sen varhaisia syntymekanismeja ja sen vaikutusta yhteiseen. Parisuhteeseen vaikuttavat voimakkaasti omat lapsuuden hoivasuhteet. Niiden kivut ja puutteet aktivoituvat herkästi aikuisiän parisuhteessa ja vanhemmuudessa, mutta niitä voidaan ymmärtää ja hoitaa.

Parisuhteessakaan ei tarvitse pärjätä yksin. Vaikka turvattomuus olisi lapsesta saakka tuttua, voi turvallisuutta oppia läpi elämän hakemalla yhdessä apua, ymmärrystä ja tietoa.

” Turvallisuus ei koskaan synny täydellisyydestä, vaan kyvystä huomata, korjata ja sitoutua toiseen myös läpi vaikeiden aikojen.

Pariterapioita pitkään tehneenä tunnen aina syvää helpotusta pariterapiasuhteen päättyessä. Parin viimeisen käynnin jälkeen istun usein yksin pohtimassa yhteistä pitkää matkaa, aiemmin esiintyneitä oireita ja negatiivista kerryttävää kehää. Mutta ajan kulussa myös vihan muuttumista ymmärrykseksi, kylmyyden uudelleen tulkitsemista ahdistukseksi ja hiljalleen kohti toista turvallisemmaksi rakentuvaa yhteyttä.

Kun suhteen turvallisuus vahvistuu ja läheisyys kasvaa, tapahtuu usein laajempikin toivoa herättävä muutos: myös perheen lapset rauhoittuvat ja arjen raskas kuormitus kevenee.

Aikuisten välinen rauha on lasten suurin suoja.

Lopulta me tarvitsemme eniten hyväksyvää katsetta, jonkun sitoutunutta pysymistä samalla puolella ja pysyvyyttä huonoinakin aikoina.

Turvallisuus ei koskaan synny täydellisyydestä, vaan kyvystä huomata, korjata ja sitoutua toiseen myös läpi vaikeiden aikojen. Parhaimmillaan koeteltu toivo rakentuu aiempaa vahvemmaksi.

Tärkeintä on löytää vaihtoehtoja.

Parinakaan ei tarvitse pärjätä yksinään, vaan yhdessä elämän tärkeimmässä ihmissuhteessa on kaikki oikeus saada apua, ymmärrystä ja taitoja, jotka mahdollistavat toivon.