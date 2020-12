Lennämme keskellä myrskyä, ja nämä asiat jokaisen matkustajan on hyvä muistaa

Saa harmittaa, saa turhauttaa ja saa ahdistaa. Näillekin tunteille on tärkeää tehdä tilaa ja antaa lupa juuri nyt, kun ympärillä myrskyää, kirjoittaa psykoterapeutti Maaret Kallio.

Hyvät matkustajat, tämä on jatkokuulutus määrittelemättömän pitkää myrskylentoamme koskien.

Valitettavasti joudumme vahvistamaan, että matkamme jatkuu yhä, eikä saapumisaika ole vieläkään tiedossa. Poikkeuksellisen sään vuoksi pyrimme erityisen hallittuun laskeutumiseen, jonka valmistelut vievät pitkän aikaa.

Koneen miehistö kapteeneineen haluaa ystävällisesti muistuttaa, ettei kaikki turbulenssi ole vielä ohitse. Pyydämme matkustajia siksi pysymään sekä rauhallisina että valppaina reagoimaan miehistön ohjeistukseen, mikäli sää muuttuu heittoisammaksi.

Pyrimme ennakoimaan tilannetta erilaisten ennustusten mukaisesti, mutta nopeat muutokset ovat yhä mahdollisia. Pitäkää siis edelleen turvavyöt kiinnitettyinä ja tarkistaa ennen kaikkea lasten ja läheistenne turvavyöt. Huomioikaa, että voimia säästääksenne teidän ei tarvitse matkustajina huolehtia koko koneen turvavyötilanteesta, vaan voitte rajata huomionne itseenne ja läheisiinne.

Psyykkisen osaston purserina haluan korostaa, että ymmärrämme teidän olevan jo matkaan väsyneitä. Siksi korostammekin, ettei teidän odoteta nauttivan tai iloitsevan tästä matkasta. Jokaisella matkustajalla, myös business-luokan puolella, on täysi oikeus kokea jo väsymystä, turhautumista ja uupuneisuutta. Siksi emme haluakaan vain vaatia, että jaksaa jaksaa, vaan vakuuttaa kuulevamme kokemuksenne kerääntyneestä väsymyksestä.

Keskeinen viestimme myrskylennon jatkuessa onkin: saa väsyttää. Saa harmittaa, saa turhauttaa ja saa ahdistaa. Näillekin tunteille on tärkeää tehdä tilaa ja antaa lupaa. Kun tunteet saavat luvallisesti olla osa tätä matkakokemusta, vahvistamme myös jaksamistamme sekä viisaissa teoissa pitäytymistä.

Hankalissa hetkissä on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota hellään huolenpitoon. Siksi kehotamme sinua huolehtimaan jaksamisestasi sekä huomaamaan myös hyvät hetket myrskylennollamme.

Muista jaloitella, pitää välillä taukoa kuulutuksista, suoda itsellesi riittävästi lepoa ja myös jututtaa vieruskavereita. Kiinnitä erityisesti huomiota lennolla esiintyvään lämpimään huumoriin ja pieniin hyviin hetkiin tärkeinä olon keventäjinä. Tarjoilemme mielellämme mustikkamehua ja pyydämme teitä huolehtimaan säännöllisestä aterioinnista ja unesta jaksamisenne perustoina.

Myös koneen miehistö alkaa ymmärrettävästi kokea väsymystä. Pyrimmekin työntekijöiden kesken tauottamaan työtä ja vuorottelemaan näissä hyvin rajatuissa olosuhteissa. Samaan aikaan olemme tietoisia, että työtä on yhä sinnikkäästi jatkettava. Siihen voit antaa tärkeän tukesi olemalla mukana luomassa turvallista ja rauhallista ilmapiiriä sekä hoitamalla oman osuutesi mahdollisimman hyvin.

Matkustajilla on aina oikeus pyytää tarvittaessa apua. Sama oikeus koskee luonnollisesti myös miehistöä.

Tänä aikana tapahtuu myös muuta inhimillistä kärsimystä, joka ei saa jäädä näkymättömäksi. Tämä myrskylento ei ole koko maailma, eikä ainokainen murhe matkustajien mielissä. Moni suree muutakin myrskylennon sisällä. Siksi on muistettava, etteivät kovimmin huutavat matkustajat aina suinkaan ole suurimmassa hädässä.

Kuulutuksen lopuksi haluamme painottaa, että myös hyvää tapahtuu tämänkin lennon sisällä.

Moni matkustaja on osoittanut yllättävää pehmeyttä, rauhoittumiskykyä ja ymmärrystä. Toisilta on löytynyt poikkeuksellista taitoa viihdyttää erinomaisesti kanssamatkustajia. Vaikka lentomme on pitkä, emme kulje yksin yössä.

Me teemme edelleen matkaa yhdessä.