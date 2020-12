Meistä jokainen on tuntenut kipua, surua ja yksinäisyyden hetkiä. Mutta ihan jokainen on myös täynnä toivoa, tulevaa ja hyvän mahdollisuuksia, kirjoittaa Maaret Kallio.

Tämä teksti toimii keskittymisharjoituksena, jonka voit halutessasi myös kuunnella Maaret Kallion lukemana:

Hengitä hetki tavallista syvempään.

Anna kehon kohoilla rauhallisen sisäänhengityksen kasvaessa. Pysähdy hetkeksi keuhkot täynnä happea.

Seuraa sitten levollisesti ulospäin laskettelevaa hengitystä, joka luovuttaa jotain raskasta ja tarpeetonta. Huomaa hengityksen levon hetki ennen kuin uusi hengitys alkaa jälleen aaltoilla.

Juurruta hetki kehoasi rauhaan.

Tunne, miten maa ottaa vastaan jalkojesi painon. Anna kasvojesi ilmeiden hellittää ja hartioiden huokaista. Huomaa, miten sinua kannatellaan, vaikket sitä edes muistaisi pyytää. Anna koko kehosi hiljalleen laskeutua kohti joulun pyhiä.

Kosketa hetki turvaa tuntien. Silitä hiljaa käsivarttasi. Kuljeta pehmeitä kämmeniäsi kasvojasi pitkin. Tunne, miten turvallisuus asettuu sinuun silitys silitykseltä.

Kosketa hiljaa kuunnellen ja sivele suojaa antaen. Kun kosketat, vain kosketa. Älä tee mitään muuta. Edes hetken vain.

Kuuntele hetki ääniä ympärilläsi.

Mitä tässä hetkessä kuuluu? Millaiset äänet kulkevat pinnistelemättä kohti korviasi? Ehkä tuttua kilinää, tikitystä tai rauhoittavaa ropinaa.

Kuuntele äänimaailmaa myös mielesi sisältä. Mikä on sen tärkein viesti juuri nyt? Mikä voi sytyttää toivon tuiketta tällä hetkellä?

Hellitä hetkeksi yrittämisestä.

Irrota puristava otteesi, hellitä kiireistä tekemistäsi. Ole vain hetki tässä, pyrkimättä yhtään pidemmälle tai parantamatta mitään jo olemassa olevaa. Kaikki saa olla kuten juuri nyt on.

Tähän olet tänään päässyt, tässä olet nyt, on matkasi tähän ollut ihan mitä tahansa. Nyt on lupa hellittää.

Kuuntele hetki kipeää kaipausta. Anna mielesi liikkua jouluissa vuosiesi varrella. Joulun pyhiä erilaisissa kokoonpanoissa, ajoissa, tunnelmissa ja voinneissa. Jouluja suruissa, ikävän raastaessa, huolen painaessa. Jouluja yhteisessä hengessä, levon sylissä ja ilon valoissa.

Ketä kaipaat nyt? Mikä joulun hetki on ollut kaikkein rakkain, vaikka enää muisto vain? Anna kaipaukselle ja ikävälle tilaa. Nekin mahtuvat jouluun.

Kulje hetki pienen hyvän huomioissa. Mitä hyvää on ympärilläsi juuri nyt? Huomaatko tuoksuja, tunnelmaa, ääniä tai makuja, jotka voivat tuottaa pieniä iloja?

Mikä sinussa on hyvän huomion arvoista? Mitä sellaista jouluusi olet saanut, mistä et joskus uskaltanut edes unelmoida? Missä on tämän joulusi suurin lahja: armo ja toivo?

Viivy vielä hetki yhdessä.

Vaikka olisit tässä ihan yksin vain, et totisesti ole ainoa. Meistä jokainen availee nyt joulun lahjoja mielessään, kuljeskelee pyhien muistojen ketjuissa.

Meistä jokainen on tuntenut kipua, surua ja yksinäisyyden hetkiä. Mutta ihan jokainen on myös täynnä toivoa, tulevaa ja hyvän mahdollisuuksia.

Huomaa hetki tämä tässä vain. Miten paljon on nytkin hyvin ja lupa hengähtää.

Miten tämäkin on riittävän hyvä joulu.

Kirjoittaja on psykoterapeutti, jonka blogi on osoitteessa hs.fi/lujastilempea.