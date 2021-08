Vanhemmuuden supervoimat ovat niitä, joita todennäköisesti pidät itsestäänselvyytenä, kirjoittaa Maaret Kallio kolumnissaan.

Jos pyytäisin sinua listaamaan viisi heikkouttasi vanhempana, olen varma, ettei vastauksesi keksiminen veisi kauaa. On harmillisen helppoa luetella omannäköistä vanhemmuuden puutelistaa.

Enpä siksi päästäkään niin helpolla, vaan käännän näkökulman kolikon toiselle puolelle.

Millaisia mahtavat olla vanhemmuutesi vahvuudet? Juuri sinunlaisesi erityiset supervoimat äitinä tai isänä?

” Miksi ihmeessä moitin itseäni tästä hetken kiukkuisuudesta, enkä huomaa lainkaan hyvää?

Harjoitusta tarvitsen tässä itsekin. Kun lapseni olivat pieniä, tapasin käydä heidän kanssaan maanantaisin kirjastossa. Alun perin vauva kulki vain mukana äidin omilla kirjastoreissuilla, mutta vuosien edetessä lapsille syntyivät omat kirjastorutiinit. Lukuhetkiä kirjojen seassa, silityksiä kirjaston lukukoiran kanssa ja mukaan lähtevän kirjakasan valitseminen. Joka ikinen maanantai, vuosien ajan, loskassa ja paisteessa.

Ja silti: Erään kerran kävelin taas lasten kanssa kirjastosta kotiin. Satoi ja oli pimeää. Olimme olleet liian pitkään, ja lapset sekä äiti olivat turhan väsyneitä. Pienet kiukkusivat. Yksi kitisi rattaissa ja toinen venkoili seisomalaudalla.

Minä lähinnä mäkätin ja motkotin. Ja kuten aina: mäkätystä seuraa syyllisyys: Miksi mulla pitää olla näin lyhyt hermo? Miksi pitää lähteä kiukkuun mukaan?

Onneksi tuli myös yksi kirkas hetki, keskellä sateista siltaa: Miksi ihmeessä moitin itseäni tästä hetken kiukkuisuudesta, enkä huomaa lainkaan hyvää? Monien vuosien maanantai-iltoja lasten kanssa kirjastossa, mallintaen aina uudelleen lukemisen ihanuutta, ihastellen kirjojen viisautta ja vaalien hiljaisuuden arvokkuutta.

Mikä supervoima se vanhempana onkaan verrattuna tuulahtelevaan ja tavalliseen kiukkuisuuteen?

” "Ehkä vahvuutemme ovat usein meille itsellemme niin itsestään selviä, ettei niitä tule edes huomanneeksi.”

On varsin tavallista vähätellä omaa hyvää ja pitää vahvuuksiaan miltei mitättöminä itsestäänselvyyksinä. Kummallisesti tapaamme pitää negatiivista tietoa myönteistä tärkeämpänä. Siksi heikkoudet ja puutelista pistävät silmään terävämmin.

Vanhemmuus on suuri ja tärkeä tehtävä, jossa on oltava tilaa inhimillisille heikkouksille, mutta jonne on myös tietoisesti tehtävä tilaa vahvuuksille. Se suojaa sekä lasta että vanhempaa.

”Vahvuuksissa on se hienous, ettei hyvää tule suorittamalla, vaan se on jo olemassa, pakottamatta. Ehkä vahvuutemme ovat usein meille itsellemme niin itsestään selviä, ettei niitä tule edes huomanneeksi. Niiden arvoa ei tajua, vaikka joku toinen voi ihailla erityisesti niitä sinussa”, kuvaa kasvatustieteen maisteri Kaisa Vuorinen, jonka vahvuuksia on positiivisen pedagogiikan tietämys.

Ei ole lainkaan tavatonta, että mieli jumittaa negatiivisessa, mikä estää omien vahvuuksien ja kyvykkyyden huomaamisen osana kokonaisuutta.

Vahvuuksien vaaliminen ei tietenkään tarkoita heikkouksien kieltämistä tai piilottamista, ennemminkin päinvastoin. Voi olla hyvin lohdullista kertoa omista pulmistaan vanhempana sekä tulla nähdyksi erityisissä kyvykkyyksissään. Parhaimmillaan heikompien puolien avaaminen ja vahvuuksien näkyväksi tekeminen luo yhteistä hyvää.

” On hyvin tärkeää, että me aikuiset annamme hyvää palautetta ja kiitosta toistemme tekemisistä.

Vanhemmuuden ei tulisikaan olla yksinäinen maraton.

”Ystävällisyys on sitä, että lainaa omia vahvuuksiaan toisille, silloin kun toinen on heikoimmillaan”, Vuorinen kuvaa. Jos perheessä on kaksi aikuista, saattaa toinen jaksaa leikitellä ja toinen on parempi riitatilanteissa.

Mutta muitakin tarvitaan: Isovanhemmilla voi olla omia vahvuuksiaan, mutta heitä kaivataan kipeästi myös omien lastensa vanhemmuuden vahvuuksien sanoittamiseen. On valtavan vahvistavaa, jos isovanhempi osaa sanoa aikuisen lapsensa vanhemmuudesta jotain erityisen hyvää. Se rakentaa kaikkia, kokonaista sukupolvien ketjua.

Myös ammattilaisten sanomaa hyvää kaivataan. Kehu ei ylpistä, vaan vahvistaa.

Meillä aikuisilla onkin toistemme vanhemmuudessa keskeinen tehtävä: kasvattaa toistemme ja lastemme vahvuuksia yhdessä. On hyvin tärkeää, että annamme hyvää palautetta ja kiitosta toistemme tekemisistä, osaamisesta ja nostamme sanoiksi saakka toistemme vahvuuksia: Miten sinä tuon teet? Uskomattoman hyvin sä hoidat ton! Mikä mieletön supervoima!

Palataan siis alkuun.

Mitkä mahtavat olla sinun vanhemmuutesi hullunkuriset, vakauttavat tai herkät vahvuudet? Minkä sinä osaat vanhempana erityisen hyvin?