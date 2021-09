Toipumisessa tarvitaan rauhallisen puhumisen mallia ja korjaamisen keinoja, kirjoittaa Maaret Kallio.

Maaliskuun lopussa vuonna 2020 kirjoitin kolumnissani seuraavasti: Olet tahtomattasi joutunut lentomatkalle, jonka laskeutumisaikataulua ei vielä tiedetä. Matkasta on tulossa heittoisa.

Koronapandemia oli vastikään iskenyt kaikessa voimassaan Suomeen rajoituksineen ja alati päivittyvine uutisineen. Ihmiset olivat nähneet vakavan hallituksen julistamassa poikkeusoloja ja kauppojen tyhjentyneet vessapaperihyllyt. Työt peruuntuivat, kotien ovet sulkeutuivat ja ahdistus oli käsin kosketeltavaa.

Puolitoista vuotta sitten ilmestyneessä myrskylentokolumnissani kirjoitin lauseet, jotka osuvat myös lähestyvään laskeutumisen aikaan: Älä vaadi itseltäsikään liikoja. Matkustaminen myrskysäässä kuormittaa ihan kaikkia. Vain vastuullisin teoin, lämpimin sanoin ja auttavin toimin voimme vahvistaa toivoa.

Laskeutumisvalmistelut ovat edenneet ja olemme palaamassa maahan. Mutta millaiseen maahan ja millaisin matkamuistoin?

Olemme olleet ikään kuin pitkällä myrskylennolla yhdessä, mutta samalla varsin yksin. Tästä poikkeuksellisesta, historiaan jäävästä ajanjaksosta olemme selviytyneet eri tavoin. Joku on yhä äärimmäisen peloissaan tai pitkästä matkasta lopen uupunut. Toiset ovat keränneet voimia ja palaavat maan kamaralle iloisin mielin. Viimeinkin juhlaa, vapautta ja kohtaamisia!

On silti tärkeää pysähtyä rauhassa toteamaan, että pitkä matka on jättänyt jälkensä. Pandemia-aika on väistämättä koskettanut tunteitamme ja käsitystämme turvallisuudesta sekä turvattomuudesta.

Omat ja läheisten reaktiot kriisiytyneessä tilanteessa ovat voineet tulla yllätyksenä. Paineistetut tilanteet paljastavat paljon. Hallitsematon kokemus turvattomuudesta ja vaarasta kaventaa näkökulmaa ja verottaa viisautta. Itsestä tai muista on voinut tulla esiin puolia tai näkemyksiä, joiden kanssa on vaikeaa tulla toimeen.

Koronan luoma uhka ei tuonut varjoa vain mahdollisten tartuntojen välityksellä, vaan myös näkemysten välillä. Se, minkä toinen näkee turvaksi ja ulospääsyksi, on toiselle punainen vaate, jota vastaan on taisteltava.

Vaikka raskas matka alkaisi olla enemmän takanapäin, sitä ei tule unohtaa. Vanha suomalainen sananlasku – sitä tikulla silmään, joka vanhoja muistelee – ei päde vaikeiden tapahtumien ja voimakkaiden tunteiden käsittelyssä. Ennemminkin on tärkeää palata rauhassa menneeseen, sopivin paloin ja maltillisin mielin.

Toipumisessa oman tarinan luominen ja myötätuntoinen ymmärtäminen on keskeistä. Maltatko muistaa, miltä sinusta on pandemian erilaisissa kohdissa tuntunut? Mihin tuli kenties reagoitua jälkikäteen arvioituna ylimitoitetusti ja mihin taas liian vähän? Mihin sopeuduit yllättävänkin hyvin?

Koronapandemian jäljet tulevat näkymään meissä pitkään vielä uhan väistyttyäkin. Kasaantuneet mielenterveysongelmat vaativat aikaa ja hoitoa. Ikävä on kalvanut pitkään, mutta lähelle päästäminen ei siitä huolimatta ole mutkatonta. Mielipiteet ovat kärjistyneet, ja moni valitsee vaieta inhimillisen keskustelukulttuurin puuttuessa.

Toipumisessa tarvitaan rauhallisen puhumisen mallia ja korjaamisen keinoja. Miten voisimme kuulla, mitä tämä sinulle oli? Miten osaisin kertoa, miten minä tämän koin? Missä jäin liian yksin ja missä jouduin kantamaan liikaa vastuuta? Mitä tämä oli sinulle perheenä, parina, työyhteisönä tai yksin elävänä?

Kyse ei ole vain minusta tai sinusta, vaan ennen kaikkea meistä. Siksi ei tule vain kysyä, mitä sinulle tapahtui, vaan mitä meille tapahtui.

Sanotaan, että pitkiltä matkoilta palattaessa keho saapuu usein edellä ja sielu seuraa perässä. Kokemus turvasta on saanut kolhua pitkän myrskylennon aikana. Turvaa rakennetaan nyt pala palalta takaisin. Rauhallisesti reflektoivalle johtajalle, esimiehelle, päättäjälle ja läheiselle on nyt suuri tilaus. Lapset tarvitsevat turvallisia aikuisia ja aikuiset vertaisia vierelleen.

Tärkeintä on, ettei kukaan jää jälleenrakennuksenkaan aikana yksin. Tarvitaan yhteisiä keinoja käsitellä tapahtunutta ja toivoa luottaa tulevaan.