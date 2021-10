Ankarien sanojen pehmentäminen, riitojen kohtuulliseksi sopiminen ja hyvän tekeminen toiselle kannattaa toteuttaa ennemmin kuin myöhemmin, kirjoittaa Maaret Kallio.

”Laula vielä se Laps´ olen köyhän, kauniin Karjalan,” mummi toivoi, kun istuin iltaa ukin ja mummin tykönä. Isovanhempani ovat hyvin iäkkäitä, ja juuri laulu on se, joka tavoittaa varmuudella muistisairaan ukin mielen, lempeän kosketuksen lisäksi.

Aloin tapailla sävelmää, kun mummi vielä topakasti lisäsi: ”Tässä on sitten minun viimeinen toiveeni: että laulat tämän laulun hautajaisissani. Koska se kertoo Karjalasta ja kaikesta siitä, mistä minä olen tullut.”

Aloin laulaa, ja kultainen kaksikko kuunteli tiiviisti, kyyneleiden kastellessa kaikkien poskipäitä.

Kotiin ajaessa mietin elämämme viimeisiä toiveita. Mitä ne mahtavat ihmisillä olla? Mitä toivoisit, jos voisit toivoa enää vain vähän ja tietäisit, että aikasi olisi väistämättä vähissä?

Soitin itseäni viisaammalle, kunnioitettavan pitkän työuran Terhokodin sairaanhoitajana tehneelle Anne Kömille.

”Kun kuoleva ihminen toivoo saattohoidossa jotakin, se ei yleensä asetu sanoissa viimeisiksi toiveiksi. ’Voi, kun vielä saisi’ ja ’Jos kerran yhä voisin’, ovat lauseenalkuja, joita kuoleman lähellä kuullaan Terhokodissa usein”, Kömi kuvaa.

Kuten kaikkein kallein yleensäkin elämässä, myös viimeiset toiveet ovat lopulta jotain melko pientä, jopa arkista.

Saisinpa vielä käydä kerran kotona. Näkisinpä vielä pikkulintujen ruokintapaikan keittiön ikkunasta aamukahvin aikana. Kunpa ehtisin odottaa maailmalta kotiin matkaavaa tytärtäni. Kun vain sinne asti jaksaisin, että voisin vielä nähdä lapsenlapseni.

Jos vain toivoa voisin, tahtoisin yhä yhden yhteisen joulun. Kunpa olisi aikaa sopia. Vielä kun ehtisin lukea lapsilleni iltasatuja ja tehdä ihan tavallista iltapalaa.

Jollain syvän merkityksellisellä tavalla ihminen toivoo edes hetken jatkoaikaa, jotta ehtisi vielä kokea jotain sellaista, joka on ollut omassa ainutlaatuisessa elämässä erityisen tärkeää.

” Jos muuta ei ehdi, voi ehtiä edes kiittää.

Vain harvoin elämästä tai ihmissuhteista lopullisesti luopuminen on helppoa tai yksinomaan kaunista. Toisinaan elämä sallii etappeja, joita ihminen toivoo yhä saavuttavansa. Aina ei ehdi, eikä voi, mutta niin kauan kun on aikaa, on myös mahdollisuuksia toivoa ja saada toiveisiinsa apuja.

Pienikin kiintopiste tulevaan voi antaa kannattelevaa toivoa, joka tuo turvaa kestämättömän äärellä. Jokin voima tuntuukin usein jatkavan toivottua aikaa. Sairaanhoitaja Kömi kertoo, että ihmisen asettamat pienet etapit tavoitetaan hämmästyttävän usein, vastoin odotuksiakin.

Vaikka kenenkään meistä aika ei jatku loputtomasti, elämä on kuitenkin täydesti läsnä viimeiseen henkäykseen saakka. Niin kliseiseltä kuin carpe diemit ja läsnä olemisen taidot monesta kuulostavatkin, ne ovat silti totisinta totta.

Elämä ja ihmissuhteet sen sisällä jäävät monella varsin kesken, vaikkei täydellisen valmista voikaan ehtiä. Mutta niin paljon kuin voi, on yritettävä korjata, kokea ja kuulla. Kun hentoja, herkkiä ja hauraitakin toiveita kerrotaan ääneen, niillä on mahdollisuus muuttua todeksi edes vielä kerran.

” Riitojen kohtuulliseksi sopiminen kannattaa tehdä ennemmin kuin myöhemmin, ettei se jää vain viimeiseksi toiveeksi.

Odottavat asiat ovat kuiskauksia kaukaisuuteen, eivätkä ne aina kanna perille saakka. Ankarien sanojen pehmentäminen, riitojen kohtuulliseksi sopiminen ja hyvän tekeminen toiselle kannattaa toteuttaa ennemmin kuin myöhemmin, ettei se jää vain viimeiseksi toiveeksi.

Mahdatko sinä tietää, mitä läheisesi toivoisi, jos hän voisi toivoa enää vain vähän? Millä tavalla sinä voisit tulla häntä toiveissaan vastaan? Entä sinä itse – millä lopulta on elämän aikana tai kuoleman edessä eniten merkitystä? Mikä saa sinun sielusi suloisimmin soimaan?

Miten se mahtaa näkyä teoissasi tänään?