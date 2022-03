Jokaisen kannattaa aloittaa rauhan työ niin läheltä kuin mahdollista, kirjoittaa Maaret Kallio kolumnissaan.

Joka ikinen tätä kolumniani lukeva tietää tämän hetken maailman tilanteen. Joka ikisen silmiin on piirtynyt kuvia panssarivaunuista, räjähdyksissä tuhoutuneista taloista, itkevistä äideistä ja lapsista, joiden silmistä peilautuu pelko.

Meidän rauhaamme on rikottu. Luottamustamme maailmaan, elämään ja tulevaisuuteen on koeteltu ankaralla tavalla. Pitkään kestäneen koronapandemian jälkeen odotimme hellempää aikaa, jossa ilo, toivo ja tulevaisuususko saisivat palata mieliimme ja hoitaa väsyneitä.

Sitä samaa odotettiin varmasti myös Ukrainassa, joka on ollut järkyttävän hyökkäyksen kohteena.

Euroopassa tapahtuva sota, ja ennen kaikkea sen aloittaja, vavisuttaa turvallisuuttamme ja toivoamme merkittävästi. Silti meidän on ahnaasti pysyttävä kiinni rauhassa ja toivossa. Lastemme silmät kääntyvät nyt meitä kohti. Nuoremme katsovat meitä aikuisia ja kysyvät, voiko paha tulla yhä lähemmäksi meitä. Olemmeko me turvassa? Voimmeko me selviytyä?

Turvattomuus on luonnollisesti virinnyt myös meissä aikuisissa. Sukujemme muistoihin asettuneet tapahtumat ovat alkaneet elää mielikuvissamme uudelleen. Pelko historian muuttumisesta tulevaisuudeksi käy mielessä.

Silti juuri nyt, tässä hetkessä, olemme turvassa. Silti, vaikeimmissakin tilanteissa, on pysyttävä tiiviisti kiinni toivossa. Tulevaisuuden ahdistavassakin hämäryydessä on tehtävä suunnitelmia, haaveiltava ja rakennettava uutta.

Turvattomuuden keikuttaessa venettä on laskettava yhä painavampia rauhan ankkureita veteen.

Vain rauhallinen voi tuoda rauhaa. Lastemme ja nuortemme silmin meitä katsotaan nyt tiiviisti. Siksi rauhan työ on aloitettava niin läheltä kuin mahdollista.

On vakautettava omaa oloa niin paljon, että pystymme vaikeassakin tilanteessa luomaan turvaa, arkea ja tulevaisuuden näkymiä meitä pienemmille ja hauraammille. Vaikka mekin olisimme peloissamme, meissä on monen turva.

Aloita siis rauha läheltä. Kysy ja kuuntele, miten itse voit tällä hetkellä. Vakauta omaa oloasi ja juurruta itseäsi arjen tapahtumiin, konkreettiseen tekemiseen ja elämän jatkamiseen. Vahvista toivoa tiukoilla halauksilla. Älä anna valtaa paniikille tai pelolle, vaan vaali kaikin tavoin rauhaa, jotta voit välittää sitä myös ympärillesi.

Huomaa, ymmärrä ja salli se, mitä sinussa ja läheisissäsi tapahtuu. Havahdu haluun seurata uutisointia hetki hetkeltä. Ohjaa silti itseäsi ja perhettäsi napakasti myös muihin toimiin. Luota siihen, että lukemattomat viisaat aikuiset ratkovat kaikin tavoin rauhaa maailman mittakaavassa, ja sinun tärkein rauhantyösi on hyvin lähellä.

Puhu myös keholle, älä vain sanoin. Huomaa, miten mieli voi olla kuormittunut ja ajatus katkeilla. Salli muistin heikkenemisen hetket kovassa kuormituksessa.

Kuuntele kehoa, joka viestii tärkeää tilanneraporttia mielesi tilasta. Huomaa hengityksen kiivaus, levottomuuden lepatus. Välitä siksi myös keholle turvaa.

Suojele yötä, lepoa ja unta. Väsymys lisää uhkaa, mutta lepo rakentaa rauhaa.

Tartuta toisiinkin rauhaa. Anna keskusteluiden tulla ja mennä, jakakaa ja pohtikaa yhdessä maailman tilannetta ja mielessä herääviä tunteita. Sitten maadoittukaa yhdessä arkeen, jokaiseen avautuvaan kevätaamuun, kahvikupilliseen, puhtaisiin lakanoihin tai saunan lempeisiin löylyihin.

Vaalikaa päättäväisyyttä ja lujuutta, jotta mieli ei ala liiaksi karata.

Luo rauhalle tietoisesti tilaa ja aikaa. Kuuntele itsessäsi ja läheisissäsi, milloin on aika toimia ja milloin taas tärkeintä levätä. Salli arkeesi, elämääsi ja maailmankuvaasi myös jotain ihan muuta.

Kastele kukkia, anna elokuvan tuoda taukoa, tanssin askeleiden viedä ja musiikin voiman hoitaa. Rakenna rauhaa legopalikka kerrallaan, silitys silitykseltä ja hengitys hengitykseltä.

Älä etsi rauhaa. Ole sitä. Ole sitä itsellesi, toisille, nuorillemme, lapsillemme. Luodaan yhdessä rauhan mittaamattoman pitkä ketju, jossa jokainen saa vuoroin kantaa ja tulla kannetuksi. Me selviydymme, väistämättä.