Maaret Kallio laati puheen lukiosta tai ammatillisesta koulutuksesta valmistuvalle nuorelle. Miltei kaikkea tässä elämässä voi korjata, paitsi elämätöntä elämää, hän muistuttaa.

Nyt on se kevät, jolloin sinä päätät opintosi. Koulumatkasi on ollut pitkä. Saavutat maaliviivan, joka on saattanut tuntua kaukaiselta.

Toivottavasti saat juhlia onnistumistasi vilpittömin sydämin. Toivon ympärillesi aikuisia, jotka malttavat kysyä sinulta itseltäsi, miten koit opinnot ja miltä nyt tuntuu. Jotka osaavat onnitella sinua tivaamatta tulevaisuuden suunnitelmiasi tai utelematta arvosanojasi, ellet itse halua niistä kertoa.

Sinä pääsit maaliin, ja se on jo itsessään suuren juhlan paikka. Arvosanasi eivät ole sinun arvosi mitta, olivat ne mitä tahansa.

” Emme tiedä, kuinka paljon sinua on ahdistanut.

Kukaan ulkopuoleltasi ei voi tietää, millainen koulumatkasi on ollut. Emme tiedä, miten monet esteet olet ylittänyt ollaksesi tässä.

Pinnalta ei näe, oletko samalla kantanut turvattoman kodin taakkaa, suuria suruja tai todella niukkaa taloudellista tilannetta. Emme tiedä, kuinka paljon sinua on ahdistanut, pelottanut, kuinka lähellä luovuttamista olet ollut tai millaisten mielenterveys­ongelmien kanssa olet paininut.

Ulkopuolelta katsoessa näkee kovin kapeasti. Toivon, että sinua kuunneltaisiin aina neuvomista enemmän ja että sinua autettaisiin arvostelun sijaan.

” Ehkä mietit, että nyt sinun tulisi olla aikuinen ja osata elää elämääsi oikein.

Juhlan ohessa tämä on aikaa, jolloin alkaa väistämättä jotain uutta.

Se on mahtavaa, onnellista ja innostavaa, mutta tuntemattomuudessaan myös pelottavaa ja jännittävää.

Ehkä mietit, että nyt sinun tulisi olla aikuinen ja osata elää elämääsi oikein. Samalla tiedät, ettet pysty kaikkeen yksin, ja tunnet, kuinka epävarmuus kolkuttelee mahdollisuuksien laidoilla. Miten tämä ratkaistaan?

Salaisuus onkin siinä, että mitään salaisuutta ei ole.

Me aikuiset emme usein kerro, mutta emme mekään aina tiedä, mitä tulisi tehdä tai mikä olisi oikea suunta.

Vaikka vuosien, kokemusten ja mokien jäljiltä epävarmuus tavallisesti hellittää otettaan, ei se katoa mihinkään. On täysi valhe, että aikuisuus olisi varmuutta, täydellisyyttä, kaiken tietävyyttä ja onnistumisten sumaa. Kaikki me täällä kompuroimme.

Me aikuisetkin olemme yhä kesken – koska me olemme ihmisiä. Mikset siis sinäkin saisi olla?

” Elämässä on valtavasti ihanaa ja hyvää, kuten sinussakin, mutta myös raskasta ja vaikeaa.

Muutaman ohjeen tahtoisin antaa, vaikken itsekään oikein usko ohjeisiin.

Anna itsellesi lupa olla välillä rikki. Elämässä on valtavasti ihanaa ja hyvää, kuten sinussakin, mutta myös raskasta ja vaikeaa.

Kukaan meistä ei säästy kivulta ja kärsimykseltä, ja on hyvin mahdollista, että ne ovat tulleet sinulle jo tutuiksi. Murheet, vaikeudet ja sumuiset päivät kuuluvat meidän kaikkien elämään, vaikka osa muuta esittääkin. Toipuminen saa viedä aikaa.

Siinä, ettet välillä jaksa tai pysty, ei ole mitään epänormaalia. Mutta jos on pidempään tosi paha olla, älä koskaan kanna sitä yksin.

Pääosin ihmiset ovat hyviä ja tahtovat auttaa, niinhän tekisit sinäkin. Ihan jokainen meistä on välillä rikki ja turvaton, eikä silloin saa sulkeutua sisimpäänsä, vaikka mielesi kuinka muuta väittäisikin. Sinun on uskallettava kurottaa.

Älä hukkaa vuosiasi ruutujen taakse, vaan puske sinnikkäästi kohti ihmisiä, maailmaa ja elävää elämää.

Kapinoikaa yhdessä algoritmeja vastaan ja näyttäkää halunne tuntea oma elämänne. Uhmaa rohkeasti asioita, jotka uhkaavat viedä sinua kauemmas elämän syvimmistä aarteista.

Pintakiilto on houkuttelevaa, mutta niin kovin tyhjää. Sen ansassa on jumissa moni aikuinenkin. Ole heitä viisaampi.

” Älä koskaan soimaa sitä, joka yritti, vaikka ei onnistuisikaan.

Kuuntele syvintä sisintäsi ja tottele toivoasi niinä hetkinä, kun ne uskaltautuvat aitoina esille.

Maailma on auki ennen kaikkea niille, jotka uskaltavat yrittää. Siis yritä, epäonnistu, pety, rohkaistu ja yritä uudelleen. Sinä tiedät rohkeutesi rajan, joka on jokaiselle eri.

Älä koskaan soimaa sitä, joka yritti, vaikka ei onnistuisikaan. Pettyä saa, muttei tuomita.

Sillä rohkeus ei ole pelottomuutta, vaan sitä, että uskaltaa toimia pelon kanssa.

Miltei kaikkea tässä elämässä voi korjata, paitsi elämätöntä elämää. Pyydä anteeksi, kun mokaat, rakasta, haavoitu, opi ja heittäydy.

Opettele olemaan ennen kaikkea ihminen. Vaali kiltteyttäsi, sillä se kantaa sinua elämässäsi pisimmälle. Äläkä koskaan unohda toisia, sillä yhdessä olette aina enemmän ja turvassa toistenne suojassa.

Onnea rakas, uljas, ihana nuori. On sinun juhlasi kevät!