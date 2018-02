Maailman selittäjä

Suomalaisilla on kaikki onnellisuuden edellytykset, sanovat lukijat – ”Tylsä tavallisuus” on yhteiskunnan hyve

”Vaikka

Jo tässä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vastanneista

Loput 65

Laatimani

Syitä kielteiseen

Vastauksissa

Lukijavastauksista

PS. Lähden