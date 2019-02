Majander

Kriitikot eivät ampuneet Maiju Lassilaa – kustantajat ja kustannustoimittajat ampuivat, vieläpä hänen omansa

Loskaisen

Kun vene

Kuten tunnettua

Esseessään Hurme

Huhtikuussa

Rantamala ryhtyi

Majander on HS:n kirjallisuustoimittaja Antti Majanderin blogi: Teräviä havaintoja kirjoista, kirjailijoista ja silmiin osuneista omituisuuksista.