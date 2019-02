Majander

Minulle lyötiin lapsena markka käteen, jos lausuin oikein ”ryssänpaisto-ohjeen”

Olen aina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuvat ja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viipurin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Karjala meni

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

No niin