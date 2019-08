Majander

Kustantaja juhli, jotta minä saisin tavata Juice Leskisen – vaan en uskaltanut ojentaa kättä

Kalevan­kadun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”En”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Jos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ennenkään

Niinhän