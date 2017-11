Onnellinen omistaja

Tuhannet suomalaiset menettivät lähes kaiken Nokiaan sijoittamansa – entinen puhelinjätti on edelleen Helsingi

Kahvia

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Tätä

Todellisuudessa

Sijoittamisessa

Kirjoittaja omistaa Nokian, Koneen ja Huhtamäen osakkeita. Tämä blogi ei koskaan sisällä sijoitussuosituksia. Sijoituksen sopiminen omaan sijoitussalkkuun on kiinni siitä, mitä siellä jo ennestään on tai mitä sinne voisi olla tulossa. Jokainen osto- ja myyntipäätös täytyy harkita itse.