Onnellinen omistaja

Bitcoiniin sijoittavat jo lukiolaisetkin – väiteltyäni syksyn fanaatikkojen kanssa ymmärsin, että huuma on suk

Olen

Olen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Toinen

Keskeisin käsite tässä yhteydessä lienee lohkoketju (blockchainhttps://en.bitcoin.it/wiki/Block_chain). Tämä viittaa tietorakenteeseen joka sisältää kaikki Bitcoin-verkossa koskaan tapahtuneet siirrot (transactionhttps://en.bitcoin.it/wiki/Transactions). Lohkoketju muodostuu lohkoista jotka on ketjutettu yhteen sillä että uuden lohkon (blockhttps://en.bitcoin.it/wiki/Blocks) otsikot (headers) sisältävät aina sitä edeltäneen lohkon otsikoiden tiivisteen (hash)http://fi.wikipedia.org/wiki/Tiiviste_%28tietotekniikka%29. Tämän lisäksi otsikoissa on aika, lohkon vaikeustaso, bitcoin siirrot sisältävän merkle-puun juuren, sekä pari muuta arvoa jotka ovat lähinnä täytettä.

He