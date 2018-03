Onnellinen omistaja

Onko mitään järkeä sijoittaa, jos rahasta on muutenkin tiukkaa?

Vanha

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Elämän tarkoitus ei ole erinomaisen hyvin suunniteltu eläkeikä.

No

https://www.hs.fi/blogi/onnellinenomistaja/

*) Indeksirahaston oletetaan tuottavan keskimäärin 8% vuodessa, mikä on vähän alle Helsingin pörssin painorajoitetun indeksin keskituoton. Rahaston oletetut kulut ovat 0,45 %. **) Hotelli valitaan sillä perusteella, että matka maksaa 2000 euroa ja käyttörahaa varataan 500 euroa. Kun lapset kasvavat, vanhemmat voivat mennä parempaan hotelliin tai vaikka Thaimaahan viikoksi.