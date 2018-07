Onnellinen omistaja

Sijoittaminen ei ole enää vain rikkaille – Säästämisen voi aloittaa eurolla päivässä, ja uuden tekniikan avull

Vähistä rahoista sijoittavilla on nyt kissanpäivät.

idea on yksinkertainen. Aloitetaan säästäminen tällä viikolla laittamalla yksi euro säästöön.Sitten sijoitussummaa kasvatetaan joka viikko yhdellä eurolla. Toisella viikolla säästetään kaksi euroa. Kolmannella viikolla kolme ja niin edelleen. Säästämistä jatketaan vuoden ajan. Viimeisellä viikolla säästösumma on 52 euroa. Noudattamalla ohjelmaa saa kasaan 1 378 euroa.Bongasin haasteen Vauras Nainen -someryhmästä, jossa on yli 40 000 jäsentä. Säästöhaastepostaus keräsi nopeasti tuhat tykkäystä ja se otettiin inspiroituneena vastaan. Ryhmään kuuluu sen nimestä huolimatta paljon naisia, joille säästäminen ei ole helppoa. He saavat ryhmästä vertaistukea siihen, miten rahaa saisi jäämään enemmän talteen.Haasteesta syntyi kiinnostava keskustelu. Moni koki, että kasvavan summan kanssa voi olla hankala pärjätä, ja suunnitteli ajoittavansa säästösumman menojen mukaan: lasten synttäriviikolla pari euroa, palkkaviikolla viisi kymppiä.haaste on hieno. Se kuvaa myös sitä henkeä, joka säästämisen ja myös sijoittamisen ympärillä tällä hetkellä on. Ankeuden sijaan säästäminen nähdään positiivisena ja innostavana asiana, vaikka summat eivät olisi suuria.Ilmiön nimi on mikrosäästäminen. Myös pankit ovat heränneet ilmiöön. Mikrosäästämiseen on tarjolla erilaisia kännykkäapplikaatioita, joissa jokaisesta korttimaksusta siirtyy säästöön automaattisesti valittu summa, vaikka yksi euro. Silloin tulee säästäneeksi kuluttaessaan.Vauras Nainen –ryhmän säästöhaastekeskustelussa mikrosäästöpalveluita peukutettiin kovasti. Palveluiden avulla nekin, joilla raha polttaa taskussa, voivat onnistua säästämisessä. Hyvä niin, sillä meillä on hyvin erilaiset lähtökohdat säästämisen aloittamiseen. Yhdysvalloissa on käyty keskustelua siitä, että mikrosäästämisen palveluilla adhd:sta kärsivätkin onnistuvat säästämään.Säästämisen helpottuminen taas tarkoittaa sitä, että yhä useampi voi myös halutessaan ryhtyä sijoittajiksi.Yhdysvalloissa mikrosijoituspalveluita on ollut tarjolla jo vuosia. Esimerkiksi suositussa Robin Hood -palvelussa osakkeita voi ostaa täysin ilman välityspalkkioita. Silloin sijoittamisen voi aloittaa vaikka kuinka pienillä summilla., että on vain ajan kysymys, kun joku toimija lanseeraa suomalaisen mikrosijoituspalvelun. Teknologian kehitys on tässä suurin mahdollistaja – se on tehnyt halvat sijoittamisen palvelut mahdollisiksi. Ennen niitä ei kannattanut tarjota kuin rikkaille, koska vain rikkailla oli varaa niistä maksaa. Kyse on merkittävästä muutoksesta.Kehitystä tähän suuntaan on jo tapahtunut Suomessakin. Arvopaperivälittäjä Nordnet avasi pelin jo vuosia sitten kokonaan kuluttomilla indeksirahastoilla. Sen jälkeen ainakin Nordea ja OP ovat laskeneet osakkeiden välittämisestä perimiään palkkioita. S-Pankki taas tarjoaa mahdollisuutta sijoittaa kaupasta tulevat bonukset rahastoon.Vähistä rahoista sijoittavilla on nyt kissanpäivät. Välittäjät kilpailevat heistä ja heidän pienistä rahoistaan.Näistä muutoksista huolimatta meillä elää sitkeästi käsitys, että säästäminen ja sijoittaminen on tarkoitettu vain rikkaille. Ei ole. Maailma on muuttunut!