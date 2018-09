Onnellinen omistaja

Olen liekeissä, koska nyt puhutaan osakesäästötilistä – Tätä uusi sijoittamisen veroetu merkitsee tavalliselle

ole ihan vähääkään liekeissä siitä, että osakesäästötili oli viime viikon yksi kuumimmista puheenaiheista. Osakesäästötili!Ei olisi ollut viime vuonna tähän aikaan. Sijoitusinnostus on levinnyt kuluneen vuoden aikana sosiaalisen ja perinteisen median välityksellä ja tässä sitä nyt ollaan: vuosien yrityksen, väännön ja käännön jälkeen Suomen hallitus on saanut aikaan päätöksen, jonka pohjalta aletaan rakentaa osakesäästötiliä. Sen lupaus on, että se kannustaa ihan tavallisia suomalaisia sijoittamaan.Kannustavuus perustuu veroetuun. Suomeksi tämä tarkoittaa sitä, että tilin kautta sijoitetut rahat tuottavat paremmin kuin tavallisen arvo-osuustilin kautta samoihin osakkeisiin sijoitetut rahat, koska tuottoa ei veroteta välissä. Voi kuulostaa piperrykseltä, mutta tällä on iso merkitys lopputuloksen kannalta.Keräsin tähän huomioita, jotka ovat tavallisen sijoittajan kannalta olennaisia.

1. Kannattaako tili ottaa käyttöön vuonna 2020, kun se on mahdollista?

Todennäköisesti

kyllä, riippuu vielä ehdoista ja tilien kuluista. Näillä näkymin otan tilin itse käyttöön. Tilille saa siirtää 50 000 euroa rahaa. Ostan tilille sellaisia osakkeita, joita ostan nytkin, eli mieluusti yhtiöitä, jotka maksavat kasvavaa tai vähintään tasaista osinkoa. Helsingin pörssissä näitä ovat perinteisesti olleet esimerkiksi kansanosakkeet Sampo, Kone ja Elisa.

2. Mikä tilissä on hienoa?

Kun

sijoittaa tilin kautta, osingot tulevat tilille veroitta. Esimerkiksi yhdestä Sammon osakkeesta osakesäästötilille olisi kilahtanut viime keväänä 2,60 euroa, kun siitä verotettuna tilille napsahti vain 1,937 euroa. Vähitellen tämä noin 70 sentin ero per Sammon osake lähtee kertautumaan. Parissa vuosikymmenessä erotus alkaa tuntua tuotossa isosti.Sama koskee osakkeiden myymistä tilin sisällä. Jos nyt myisin hienosti kehittyneen, mutta osakesalkussani vähän turhan suureksi nousseen Apple-pottini, maksaisin myyntivoitosta tuhansia euroja veroja. Osakesäästötilin sisällä en joudu sitä maksamaan, vaan pääsen sijoittamaan koko summan uudestaan muihin osakkeisiin. Se tarkoittaa sitä, että pääsen uudelleensijoittamaan tuhansia euroja enemmän, kun verottaja ei ota omaansa välistä, vaan vasta sitten, kun nostan tililtä rahaa.

3. No ei ole 50 000 euroa! Tekeekö tilillä mitään?

Kyllä.

Rahat voi siirtää tilille vähitellen, kuukausisäästötyyliin. Luulen, etten itsekään siirrä sinne koko pottia kerralla, vaan erissä. Näin vähennän vuoden 2020 pörssikurssien vaikutusta tilin tuottoon. Tässä on kyse ajallisesta hajauttamisesta, josta lisää täällä https://www.hs.fi/blogi/onnellinenomistaja/art-2000005554653.html

4. Tiliin tuli 50 000 euron raja. Onko se ongelma?

Riippuu

näkökulmasta. Jos keskitytään tavalliseen sijoittajaan, niin raja ei ole ongelma. Tilin tarkoitus on kannustaa uusia ihmisiä sijoittamisen pariin, ei tehdä meidän vanhojen sijoittajien elämästä lokoisampaa.50 000 euroa on tavalliselle ihmiselle hemmetin paljon rahaa. Siinä saa sijoittaa 10 vuoden ajan 5000 euroa osakkeisiin tilin kautta, ennen kuin rajat paukkuvat vastaan. Sen jälkeen sijoittajalla pitäisikin jo olla sellainen salkku, että jatkosijoitusten tuotosta kelpaa jo veroja maksella.

5. Millaiselle ihmiselle tili sopii?

Tässä

tullaankin jännittävään kysymykseen. Osakesäästötilille saa vain osakkeita, ei sijoitusrahastoja. Nythän on niin, että osakkeiden valikoiminen, siis sen päättäminen, ostaako Nokiaa vai Roviota, vaatii perehtymistä ja innostusta pohtia yhtiöiden tulevaisuuden näkymiä sekä taloudellista tilannetta. Jos tätä innostusta ei ole, kustannustehokas indeksirahasto on edelleen paras vaihtoehto. Tili sopi sijoittajalle, joka tykkää pistää harrastukseen ainakin vähän aikaa ja vaivaa.Tässä mielessä tili on vähän huti, koska suurelle osalle sijoittajista indeksirahasto on paras tapa edetä. Niillä osinkojen uudelleen sijoittamiseen liittyvä veroetukin on jo valmiiksi.Mutta. Samaan aikaan ajattelen, että osakkeisiin rajattu tili voi vahvistaa suomalaista omistajuutta. Tämä menee vähän psykologian ja hellän mielen piikkiin, mutta on se vähän eri asia omistaa Ruotsiin seilaavaa Viking Linea kuin Ruotsiin sijoittavaa rahastoa. Silloin puhutaan omasta yhtiöstä, omista laivoista ja ehkä reissataankin niillä. Kylmän järjen kanssa tällä ei ole mitään tekemistä.

6. Entäs kansantalous?

Sen

kun tietäisi. Tilin valmistelusta ei voi antaa täysiä pisteitä, sillä tiliä valmistellut työryhmä ehdotti ihan toisenlaisia malleja kuin se, johon poliitikot päätyivät. Työryhmän kaikki ehdotukset, jotka järjestään sulkivat osingot tilin ulkopuolelle, olivat tavallisen sijoittajan näkökulmasta epämielekkäitä ja monimutkaisia.Piensijoittajan kannalta poliitikot päätyivät hyvään lopputulokseen, mutta lopputuloksen vaikutuksesta esimerkiksi valtion verokertymään ei ole selkeää käsitystä kenelläkään. Sitä ei voi pitää hyvänä asiana.

7. Tuomio: Hitti vai huti?

Tavallisen