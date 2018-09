Onnellinen omistaja

Mitä ihmettä? Nuoret haaveilevat eläkkeestä, vaikka Suomen työelämä ei ole ollenkaan niin rankkaa kuin muualla

Luin

https://www.hs.fi/blogi/onnellinenomistaja/art-2000005797979.html

Yhdysvalloissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mikä meitä Suomessa oikein ajaa haaveilemaan eläkkeestä?

Omilla

Nuoren

Maanantaittomuus, niin hienolta kuin se kuulostaakin, voi lopulta olla tylsää.

https://www.hs.fi/blogi/onnellinenomistaja/