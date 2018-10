Onnellinen omistaja

Kirjoittaja on yrittäjä, joka rakentaa omaa sijoitussalkkua.

taas mennään!Pörssikurssit ovat laskeneet nopeasti alas huipuistaan. Viimeksi kun katsoin, oman salkkuni arvo oli laskenut noin 20 000 euroa. En voi sanoa, että se tuntuisi minusta hauskalta. Mutta ei se nyt ihan kamalaakaan ole. Kurssien heilunta kuuluusijoittamisen luonteeseen, ja siihen tottuu.Oman sijoitusurani ensimmäinen kunnon kurssisyöksy osui alkuvuoteen 2013. Olin sijoittanut Nokian Renkaisiin, kun Ukrainan kriisi puhkesi. Talvirengasyhtiö on hyvin riippuvainen Venäjän markkinasta, ja osakkeen hinnasta pyyhkiytyi nopeasti pois melkein puolet. Se merkitsi tuhansien euroja miinusta salkussani. Se oli kamalaa – ja opettavaista. Keräsin tähän ne vinkit, jotka olisin halunnut silloin saada. Uskon vinkkien auttavan uusia sijoittajia nyt, kun kurssit taas heiluvat.1.Jos antaa paniikin vallata mielen, lopputulos on huono. Me piensijoittajat, eli sinä ja minä, tapaamme ostaa osakkeita lähellä huippua, koska silloin niin moni muukin tuttu jo sijoittaa, ja sijoittaminen tuntuu siksi turvalliselta.Kun kokemusta laskusta on vähän, pienikin rasahdus pörssikurssissa tuntuu pelottavalta ja mieleen hiipii ajatus, että nyt täytyy myydä osakkeet pois. Akateeminen tutkimus on tässä kohtaa karua luettavaa. Tavallisten sijoittajien huonot sijoitustulokset johtuvat pitkälti siitä, että he hätääntyvät ja myyvät, kun ennemmin pitäisi ostaa. Se on inhimillistä, mutta tulosten kannalta valitettavaa.2.Uutisia seuratessa tällainen olo voi helposti tulla, mutta totuus on, että kukaan ei tiedä. Jos myy nyt, ja kurssinousu jatkuu kuin mitään ei olisi koskaan tapahtunutkaan, joutuu maksamaan myyntivoitoistaan verot pois ja ehkä ostamaan osakkeet takaisin kalliimmalla hinnalla. Se syö tuottoa.3.. Varautua voi tekemällä tietynlaisia sijoitusvalintoja, mutta myös henkisesti.4.. Tällöin sinun ei tarvitse murehtia kurssilaskua. Kurssit ovat laajalla rintamalla aina nousseet takaisin entisiin korkeuksiinsa ja yli. Aina. Siksi tärkeää on, että ei myy, kun kurssit ovat pohjalla. Tämä on ylivoimaisesti kaikkein vaikeinta sijoittamisessa.5.. Tällöin puhutaan defensiivistä osakkeista. Niitä ovat tyypillisesti kaikki sellaiset yhtiöt, joiden tuotteita tarvitaan aina. Tuotteita ovat muun muassa vaipat, laajakaistat, shampoot ja lääkkeet. Kyllä näidenkin yhtiöiden kurssit laskevat silloin, kun lasku on laajaa, mutta laskun pitäisi jäädä vähän pienemmäksi kuin esimerkiksi hurjasti nousseilla teknoyhtiöillä.6.. Amerikasta löytyy säkeittäin yhtiötä, jotka ovat lamoista huolimatta pystyneet joka vuosi maksamaan omistajilleen parempia osinkoja. Niitä voi googlata sanalla "dividend aristocrat" eli osinkoaristokraatti. Suomessa vakuuttavin osinkohistoria on Sammolla. Jos ei halua itse tehdä osakevalintaa, voi yrittää etsiä rahastoa tai ETF:ää, joka noudattaa laatustrategiaa tai on keskittynyt osinkoyhtiöihin.7.. Kun sijoittaa joka kuukausi, tulee ostaneeksi osakkeita myös kurssien laskiessa. Se on sama asia, kuin ostaisi osakkeita alennusmyynnistä. Pörssi vain on siitä kummallinen paikka, että sen alennusmyynteihin ihminen joutuu pakottamaan itsensä. Myin itse Nokian Renkaani mukavasti voitolla sen ansiosta, että uskalsin ostaa niitä myös kurssilaskun jälkeen.8.: Laskuja voi ja kannattaa mielikuvaharjoitella. Miten toimin, kun kurssit laskevat? Olenhan rauhallinen? Uskonko, että pörssi-indeksit nousevat lopulta takaisin? Tämä saattaa kuulostaa hupsulta, mutta totuus on, että piensijoittajat tekevät koko ajan positiivisia mielikuvaharjoituksia miettiessään sitä, mitä kaikkea he sitten tekevät, kun ovat rikastuneet osakkeilla. Nekin ovat hyviä harjoituksia, koska ne pitävät meidät sijoittamassa. Mutta ihan yhtä tärkeää on valmistautua myrskyihin. Kun on kaivanut itselleen suojan niin henkisesti kuin sijoitusvalinnoillakin, laskun kestää kyllä, vaikka se välillä sattuisi.Kirjoittaja omistaa Sammon osakkeita.