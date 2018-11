Onnellinen omistaja

Kirjoittaja on yrittäjä ja intohimoinen sijoittaja, jonka mielestä sijoittamalla voi samalla parantaa sekä omaa elämää että maailmaa.

sijoittajat ovat jo aloittaneet ilakoinnin. Kohta aloittelijat tai ”tuulipukusijoittajat” taas myyvät osakkeensa paniikissa, niin kuin aina, kun kurssilaskua on kestänyt jonkin aikaa.Näin tuppaa käymään, pörssisyklistä ja vuosikymmenestä toiseen. Kurssinousun innostamina myöhään osakemarkkinoille tulleet hätääntyvät ja häipyvät markkinoilta, kun kurssit painuvat. Epäusko valtaa vahvemmankin mielen: Näinkö tässä nyt sitten kävi? Olisi pitänyt vaikka ostaa uusi sohva ennemmin kuin tyhmien yhtiöiden tyhmiä osakkeita.Näin panikoimalla sijoittajat myös menettävät mahdollisuutensa siihen kurssinousuun, joka laskukausia lopulta aina on seurannut. Haavat ovat niin syviä, että he pysyvät pois markkinoilta, kunnes kurssit ovat taas korkealla.sijoittajasopulilauman ryntäystä jyrkänteeltä alas jotenkin estää? Yksi mies ainakin yrittää. Hän on miljonääri Ilkka Parviainen.Parviainen on kurssilaskujen veteraani. Hän on selvinnyt kolmesta pörssiromahduksesta: IT-kuplasta, eurokriisistä ja finanssikriisistä. Joka kerta salkusta on hävinnyt kymmeniä prosentteja yhdessä hujauksessa, mutta Parviainen on pitänyt kiinni osakkeistaan. Koko sijoittajan uransa aikana hän on ylipäätään myynyt osakkeita kolme kertaa, kun ostoja on takana yli 320.Parviainen on niin sanottu osakeholdari, joka ostaa ja pitää, eikä myy. Akateeminen tutkimuskin tukee tällaista lähestymistapaa, vaikka se kuulostaa hieman järjenvastaiselta. Moni ajattelee, että sijoittamisen pointti on osakkeiden ostaminen ja myyminen, mutta todellisuudessa myymisen ajoittaminen oikeaan aikaan on niin vaikeaa, että holdarien tulokset ovat keskimäärin parempia.Holdari-Parviainen on sijoitusmenestyksensä ansiosta ollut jo vuosia vapaaherra. Hänen sijoitussalkkunsa arvo on seitsemännumeroinen. Potti on säästetty parin vuosikymmenen saatossa kuukausipalkasta.Niin isossa salkussa myös kurssiheilahtelut tuntuvat aika ikävästi. Kun viimeisin rytinä alkoi, Parviaisen salkusta hävisi viikossa kuusinumeroinen summa rahaa, siis vähintään satatuhatta euroa. Onko Parviainen huolissaan? Ei omasta potistaan, muista sijoittajista kyllä.sijoittajien valistamista on tullut Parviaisen elämäntehtävä. Hän on Facebookissa toimivan Sijoituskerhon miljonäärikummisetä, joka järkkää kerholle keskustelutapahtumia ja on virallisten tilastojen mukaan kerhon aktiivisin kommentoija. Sijoituskerhoa seuraavat tietävät, että "Ipe" tykkää suomalaisista konepajoista, eli yhtiöistä, jotka valmistavat isoja koneita pääasiassa teollisuuden käyttöön, sekä öljy-yhtiö Nesteestä.Tätä nykyä Parviainen päivystää kerholaisten kysymyksiä melkein ympäri vuorokauden. Viime päivinä kysymyksiä on tullut paljon. Parviainen on lohduttanut sijoittajia omintakeisella tyylillään muun muassa postaamalla Sijoituskerhoon linkin Kirkan hittiin ”Anna käsi”.Minkäänlaista bisnestä Parviainen ei neuvojensa ympärillä pyöritä. Hän tykkää neuvoa.Minkä neuvon Parviainen sitten antaisi sijoittajille nyt?”Ei ole syytä panikoida, eikä ainakaan myydä. Rytinässä sotakassa kehiin. Pidän tätä korjausliikettä oikein toivottavana ja tietenkin tosi hyvänä jatkuvan netto-ostajan näkökulmasta. Pää kylmänä nyt!” Parviainen vastaa.Toivottavasti mahdollisimman moni ottaa neuvosta vaarin. Historian ei ole pakko toistaa itseään.