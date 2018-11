Onnellinen omistaja

Rediä nälvitään tavalla, joka on älyllisesti epäreilu

Alussa

Unelman

SRV:n

Kirjoittaja on sijoittaja, joka ihailee rohkeita yhtiöitä, mutta sijoittaa mieluiten tylsiin. Hän ei omista SRV:n osakkeita.