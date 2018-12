Eniten ajatteluani ravisteli työhaalareihin pukeutunut sijoittaja

Onnellinen omistaja

tänä vuonna puhumassa sijoittamisesta eräässä tilaisuudessa, kun tapasin ajatteluani ehkä eniten tänä vuonna ravistelleen sijoittajan. Hän oli pukeutunut työhaalareihin.Mies tuli juttelemaan puheen­vuoroni jälkeen. Kävi ilmi, että hän oli rikas mies. Päällepäin sitä ei olisi ihan heti arvannut, sillä metsä­duunarina työsken­televä mies oli tulossa suoraan töistä ja haisi pihkalta ja metsältä kuin joulu­kuusi.Meillä oli hauska keskustelu sijoittamisesta. Mies oli tehnyt merkittävän omaisuutensa sijoittamalla metsäyhtiöihin työmailla tekemiensä havaintojen perusteella. Kun puun kysyntä nousi, mies tiesi ostaa enemmän osakkeita. Kun se laski, hän tiesi myydä.Kysyin mieheltä, oliko hän kertonut sijoittamisesta työkavereilleen. Hehän olivat saman tiedon lähteillä kuin hän. Ei ollut. Eihän se ole tapana.Kyllä harmitti! Perinteisiin suomalaisiin yhtiöihin sijoittava metsäduunari jos joku voisi lisätä tervettä yleistä kiinnostusta sijoittamiseen bitcoin-kuplan puhkeamisen vuonna.pohtinut tätä kohtaamista jälkeenpäin paljon. Miksi metsäduunari ei jaa ilosanomaa? Miksi hän pitää osakeomistuksensa omana tietonaan? Metsäosakkeet ovat tulleet viime aikoina siinä määrin alaspäin, että kohta alkaa olla hyvä hetki pohtia sijoittamista niihin, sillä niiden tuotteiden kysyntä ei katoa minnekään. Päinvastoin.Yksi syy voi olla suomalainen sijoituskeskustelu. Se on edennyt laukalla tälle vuosituhannelle, mutta matkaa on jäljellä. Kun keskustelussa vähän raaputtaa pintaa, esiin tulee inhottavaa väheksyntää. Esimerkki: Jos sohvaperuna päättää juosta maratonin, kaikki kannustavat. Mutta auta armias, jos ihminen haluaa vaurastua. Huonosti tuossa vielä käy -huuto alkaa heti.Meillä on kummallinen tapa kutsua tavallisia sijoittajia tuulipuvuiksi. Pilkkanimi juontaa teknokuplaan, jolloin osakkeita jonotettiin Helsingin Aleksanterinkadulla tuulipuvuissa – ja huonostihan siinä kävi.Mutta taivaan tähden, noista ajoista on kohta 20 vuotta aikaa.Tietoa on tavallisille ihmisillekin tarjolla valtavasti ja valistuneiden tavallisten sijoittajien joukko kasvaa koko ajan, mikä näkyy muun muassa Osakesäästäjien keskusliiton jäsenmäärän reilussa kasvussa. Parissakymmenessä vuodessa markkinoille on tullut myös matalakustannuksisia indeksirahastoja, joihin sijoittamalla voi eliminoida sijoituspölhöilyn.ihmeellinen läppä ovat taksikuskien pörssivinkit, joita kuulemma aina saa silloin, kun pörssi on kuumimmillaan ja osakkeiden ostamisen hetki huonoin.Käsi sydämellä, saitteko tänä syksynä taksikuskeilta pörssivinkkejä, kun kurssit saavuttivat huippunsa 10 vuoden mahtavan rupeaman jälkeen? En minäkään. Silti taksikuski vitsejä toistetaan jatkuvasti. Tavallisen ihmisen yritystä vaurastua pitäisi kannustaa, mutta ei. Soitetaan vaan samaa vanhaa vitsilevyä.Ja sitten meille on vielä kolmas väheksyvä termi, piensijoittaja, joka alleviivaa sitä, että sijoitettavaa omaisuutta on vähän. Miksi kaikki omista rahoistaan sijoittavat eivät voisi amerikkalaiseen malliin olla yksityissijoittajia riippumatta sijoitettavan varallisuuden määrästä?Vuosi 2019 alkaa ihan kohta. Olisipa se vuosi, jona taksikuskikin saisi olla innoissaan sijoittamisesta ja metsäduunari kertoa työkavereilleen, että sijoittamalla voi tosiaan vaurastua.