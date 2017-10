Tässä paikassa kauan sitten

20-vuotias Emil kirjoitti äidilleen kirjeen juuri ennen teloitustaan – nykyisin teloituspaikalla Suomenlinnass

Rakas äiti.

Mutta sitten

Nastolalainen maatyömies Emil Turpeinen teloitettiin ampumalla viiden muun miehen kanssa Suomenlinnassa varhain keskiviikkona 25. syyskuuta 1918. Turpeinen oli tuomittu sisällissodan jälkeen avunannosta valtiopetokseen sekä murhasta. Teloituksesta päätti valtiorikosylioikeus. Suomenlinnassa teloitettiin sisällissodan jälkeen 71 punavankia valtiorikos- tai valtiorikosylioikeuden päätöksestä. Heistä 50 oli alle 29-vuotiaita. Teloituspaikka sijaitsi maavallilla Delwigin ja Boijen kaponieerien välissä lähellä Kustaanmiekkaa. Kun alue entisöitiin 1940-luvun lopussa, maavallit poistettiin. Nyt teloituspaikalla on ravintola Walhallan sisäänkäynti. Sijainti: 60°10'20'' P 24°59'21'' I