Bruno Tuukkanen ja Eero Snellman piirsivät Suomen lipun hotelli Fennian talossa Rautatientorin laidalla. Siellä sijaitsi toukokuussa 1918 valkoisen armeijan yleisesikunnan piirustuskonttori. Eduskunta vahvisti heidän luonnoksensa Suomen viralliseksi lipuksi 28. toukokuuta 1918. Myöhemmin Tuukkasesta ja Snellmanista tuli tunnettuja taiteilijoita. Tuukkanen muun muassa laati Puu-Käpylän talojen ensimmäisen värisuunnitelman 1920-luvulla ja vastasi Eduskuntatalon palkkikattojen koristemaalauksista. Sijainti: Fennian talo, Mikonkatu 17, 60°10′17′′ P 24°56′44′′ I.