Tässä paikassa kauan sitten

Hissiin jäänyt siivooja pysyi elossa kaksi viikkoa juomalla likavettä – Tapaus sai 1970-luvun suomalaislapset

Hänen nimensä

Oli torstai-ilta,

Totta kai Martta

Keskiviikkona,

Marttaa hoidettiin pitkään sairaalassa, ja hän jäi eloon. Viranomaisten mukaan hän pysyi hengissä juomalla siivousämpäristään likavettä. Sinebrychoffin juomatehdas siirtyi Bulevardilta Keravalle 1990-luvun alussa, ja osa rakennuksista purettiin. Purettujen joukossa oli talo, jossa Martta jäi hissiin. Sen paikalla on nyt sisäpiha. Tapauksesta kerrottiin lehdissä laajasti, ja monet 1970-luvun lapset pelkäsivät hissejä vuosikausia. Sijainti: Bulevardi 56:n sisäpiha, 60°9′42′′ P 24°55′52′′ I

