Terveisiä Kiinasta!

Puoli vuotta on pitkä aika

En

Menen

ole kauhean innoissani Kiinaan muutosta. Tai sanotaanko: en ole innoissani muutosta. Minulla on monta tosi kivaa kaveria, eikä ole mukavaa lähteä pois heidän luotaan. On sovittu äidin ja isän kanssa, että voin palata kotiin isän kanssa joulun jälkeen.Äiti sanoo: puoli vuotta on niin lyhyt aika, että se menee kuin siivillä. Sanoin kerran äidille takaisin, että ehkä se sinulle on lyhyt aika, mutta ei minulle. Lapselle puoli vuotta on paljon pitempi aika kuin aikuiselle. Äiti ei selvästi ymmärtänyt, vaan sönkötti, että kyllä puoli vuotta on lyhyt aika.Saan varmaan sitten uusia kavereita. Äiti sanoo, että ihmiset ovat joka puolella tosi samanlaisia. Äidillä oli kerran japanilainen kaveri, ja se kuulemma muistutti tosi paljon äidin parasta ystävää Suomessa.Shanghaissa saksalaiseen kouluun neljännelle luokalle. Käyn saksalaista koulua Suomessakin. Mutta haluan kyllä oppia kiinaa. Ines ja äiti olivat keväällä kiinan alkeiskurssilla. He opettivat minulle joitain asioita. Numeroita ja joitakin tervehdyksiä. Ni hao. Yi, er, san, si, wu…Kaikki selittävät koko ajan, kuinka iso juttu Kiina on. Että siitä tulee maailmanmahti tai että se on jo sitä. En tiedä.Pidin keväällä koulussa esitelmän Kiinasta. Kiinassa on eniten ihmisiä maailmassa. Ja Kiinan armeijassa on 2,035 miljoonaa sotilasta. Siis yli kaksi miljoonaa!Shanghaissa on pilvenpiirtäjiä, ja siellä on Disneyland. Äiti ja isä ovat luvanneet viedä meidät sinne. Mutta sitä ennen pitää kyllä vielä käydä Linnanmäellä!