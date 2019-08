Terveisiä Kiinasta!

Edessä vuosi Kiinassa

viisi vuotta elämästäni ovat olleet tavallisia ja hyviä. Käyn koulua, minulla on mahtava kaveripiiri, tavallinen perhe, suloinen kani ja mukava koti pienessä kaupungissa. Nyt kaikki on muuttumassa.Minulle kaikki alkoi siitä, kun olin lähdössä äitini kanssa jonnekin autolla. En edes muista minne olimme matkalla, mutta muistan hänen kysyneen, mitä mieltä olisin, jos muuttaisimme ulkomaille. Vastasin, että se riippuisi siitä, minne lähtisimme ja miten pitkäksi aikaa. Äiti kertoi hakevansa jotakin stipendiä, ja jos hän saisi sen, hän pääsisi opiskelemaan vuodeksi Kiinaan. Vähän joulun jälkeen hän kertoi isän kanssa veljelleni ja minulle, että hän sai sen stipendin. Me muutamme vuodeksi Shanghaihin.Sitten hommat alkoivat. Etsimme kouluja ja naapurustoja, ja äiti haki yliopistoon. Löysimme minulle lopulta koulun, joka vaikutti kivalta eikä ollut liian kallis. Äiti otti sinne yhteyttä, ja minulla oli videopuheluhaastattelu koulun opettajan kanssa. Hän vaikutti mukavalta ja oli hyvin avulias, kertoi paljon koulusta ja oppilaista.Koulu on sisäoppilaitos, mutta voin käydä sen myös tavallisena kouluna. Itse kokisin mielelläni, millaista on olla sisäoppilaitoksessa, mutta vanhempani haluavat nähdä koulun ennen kuin tekevät päätöksen. Siinä koulussa ei ole aineena fysiikkaa. Joudun siis lukemaan fysiikkaa, suomea, ruotsia ja saksaa etänä, ellen halua kerrata ysiluokkaa palattuani.Uuden koulun opettajat lupasivat minulle sitä varten onneksi riittävästi aikaa joka viikko. Koulussa on hullut tuntimäärät, koulua on kahdeksasta neljään joka päivä. Lisäksi on pakolliset iltatunnit kuudesta kahdeksaan. Uskon silti selviytyväni.Aluksi olin tosi innoissani, ja vuosi Kiinassa kuulosti täydelliseltä hommalta. Olen vain vuoden poissa, saan nähdä maailmaa, voin opetella kiinaa ja tutustua uuteen kulttuuriin. Tuntuu vieläkin siltä, mutta kesäkuussa käsitin ensimmäisen kerran todella lähteväni.Kaverini oli kylässä, olimme meillä kaksin ja teimme minulle pakkauslistaa. Kun hän oli myöhään illalla lähdössä, hän sanoi: ”Siltä varalta, ettei enää nähdä”. Sillä hetkellä tajusin, etten näe häntä enkä ketään ystävistäni vuoteen. Hänen lähdettyään itkin noin puoli tuntia ja mietin, pitäisikö minun pyytää eräs toinen ystäväni yöksi. Soitin hänelle pari kertaa ja lähetin pari viestiä, ja lopulta hän soitti takaisin. Hän lohdutti ja vakuutti, ettei ystävyytemme muuttuisi miksikään ja että Kiinan vuodesta tulisi upea.Hän pyöräili keskellä yötä luokseni lohduttamaan minua, ja se helpottaa oloani. Tiedän, että niin tiivistä ystävyyttä ei yksi vuosi erossa pysty hajottamaan. Ja tiedän myös, että kuka tahansa ystävistäni olisi tullut lohduttamaan minua keskellä yötä, ja minäkin tekisin niin kaikille heistä. Toisaalta pelottaa, kun tiedän, etten voi saada heiltä sellaista tukea Kiinassa.Aion opetella kiinaa. Siitä on minulle varmasti hyötyä tulevaisuudessa. Toivon jatkavani oppimista Suomessa. Jos käyn kouluni sisäoppilaitoksena, opin Kiinaa vielä huomattavasti nopeammin, sillä lähes kaikki oppilaat ovat kiinalaisia.Toivon myös, että minulle jää tarpeeksi aikaa tutustua Shanghaihin ja tietenkin kiinalaiseen kulttuuriin. Opin varmaan kiinalaisia käytöstapoja. Siitä on takuulla hyötyä, jos joskus lomailen siellä.Haluan myös oppia laittamaan kiinalaista ruokaa ja syödä puikoilla.Tietenkin aion saada uusia ystäviä ja tutustua uusiin ihmisiin. Olisi ihanaa, jos olisi kavereita ympäri maailmaa, ja toivon löytäväni heitä Kiinasta.Odotan innolla tulevaa vuotta.