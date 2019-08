Terveisiä Kiinasta!

Ensimmäinen viikko on ollut tunteiden vuoristorataa

Sisarukset Ines Koponen ja Kosmo Koponen muuttivat vanhempiensa kanssa Kiinaan. Ines, 14, on Kiinassa vuoden, Kosmo, 10, puoli vuotta. Voit lukea heidän havaintojaan ja mietteitään Kiinasta Lasten uutisten blogissa.

viikko on ollut yhtä tunteiden vuoristorataa innostuksen, koti-ikävän, hämmennyksen ja väsymyksen kanssa. Kaikki täällä on niin erilaista kuin missään länsimaassa, ja kielimuuri on valtava. Täällä on kuumaa ja kosteaa, ja on ollut paljon asioita hoidettavana.Ihmisiä on niin paljon! Kadut eivät ikinä ole tyhjiä! Kun menimme katsomaan Shanghain päänähtävyyttä eli pilvenpiirtäjiä joen rannassa, jalkakäytävää ei näkynyt ihmisiltä. Etenimme pienin askelin nenä edellisen takaraivossa. Siellä oli poliiseja valvomassa tilannetta, ja ilman heidän torjuntaansa ajorata olisi täyttynyt ihmisistä. Ei saanut kävellä vasemmalla jalkakäytävällä, koska se oli varattu joelta palaajien massoille. Joellakin oli poliiseja valvomassa ruuhkaa. En ole ikinä nähnyt niin paljon ihmisiä yhdellä kertaa. Tämä ei kai ole jokapäiväinen asia. Kiinassa on vielä kesäloma, ja oli lauantai Shanghain suurimmalla ostoskadulla.Siitäkin ihmismäärästä meidän perheemme erottuu joukosta hyvin helposti. En ole nähnyt monia länsimaalaisia ihmisiä näiden päivien aikana, joenrannassa taisi olla pari. Sen takia ihmiset tuijottavat. Eräs herra otti meistä kuvia kännykällään. Lapset osoittelevat ja nauravat keskenään. Se ei ole ilkeää, päinvastoin, ihmiset ovat meille kilttejä ja kohteliaita.Kohtaan kyllä myös epämiellyttävää tuijottamista. Olimme ravintolassa, ja söimme kaikessa rauhassa, olimme ainoat asiakkaat. Satuin vilkaisemaan tiskille, ja siellä seisoi joku mies. Hän näytti minulle pusuhuulia ja virnuili. Käänsin äkkiä katseeni. Kun vilkaisin järkyttyneenä uudelleen, hän katsoi minua ja näytti kieltä rivosti. En myöskään oikein voi pitää napapaitaa kadulla, kun aikuiset miehet tuijottavat.Sanon heti aluksi, että Euroopan ”kiinalainen” ruoka ei ole lähelläkään aitoa. Täällä missään ei ole haarukoita tai veitsiä. Täältä löytyy kaikenlaisia riisi- ja nuudeliannoksia, mutta nuudeleita tuntuu olevan enemmän. Paistetut nuudelit vihanneksien kanssa ovat yleisiä, mutta myös nuudelikeittoja on paljon.Olimme eräässä Shanghain vanhassa kanavakaupunginosassa, ja siellä oli kaikenlaista kummallista ruokaa. Näimme paistettuja pikkulintuja tikuissa, skorpioneja ja tuhatjalkaisia, porsaan peniksiäkin. Äiti näki myös pieniä käärmeitä tikuissa.Harva puhuu englantia. Jos käy tuuri, löytyy kaupasta tai ravintolasta yksi työntekijä, joka puhuu vähän. Yleensä ei löydy. Suurin ongelma on, että ravintoloissa ruokalistatkin on kirjoitettu kiinalaisilla merkeillä. Silloin osoitellemme hyviltä näyttävien annosten kuvia ja näytämme sormilla, kuinka monta annosta haluamme. Vaatekaupoissa pitää viittoa ja osoitella, jos tarvitsee vaatteesta eri koon. Myyjät tulevat silti aina auttamaan ja tarjoilijat pysyvät kohteliaina.Yllätyimme, kun huomasimme, että metrotunneliin mennessä on turvatarkastus. Ei tarvitse sentään taskuja tyhjentää tai mitään, mutta reput ja kassit läpivalaistaan. Metrotunneliin laskeutuessa pitää myöskin näyttää metrokortti tai QR-koodi puhelimesta. Tunnelissa laiturin ja raiteen välissä on lasiseinä. Seinässä on ovet, joiden kohdalle metro pysähtyy. Tämä on minusta hyvä systeemi. Kukaan ei voi pudota raiteelle, eikä sinne tule roskaa. Metrot ovat olleet lähes aina täynnä, ja siellä ei yleensä löydy istumapaikkoja. Siellä ei ole lipuntarkastajia, mutta toisaalta, eivät he mahtuisi siellä liikkumaankaan.Luimme opaskirjoista, että takseissa on tunkkaista ja kuskit ovat epäystävällisiä. Se pitää osittain paikkansa, taksit haisevat usein, ja kuskeille pitää joskus viittoa suuntaa, kun heidän navigaattorinsa ohjaavat väärään suuntaan. Taksien lisäksi täällä on eräänlainen Uber-systeemi, jolle on appi kännykässä. Auto ehtii usein paikalle alle viidessä minuutissa, ja siellä on aina ihanan viileää. Autoista voisi vielä sanoa sen verran, että täällä on paljon hyviä ja hienoja, ja myös paljon valkoisia autoja.Täällä kuljetaan paljon mopoilla. Kaikki näkemämme ovat olleet sähkömopoja. Olemme myös nähneet mopotakseja. Ne tunnistamme siitä, että niihin on kiinnitetty aurinkovarjot etuosaan, ja varjoihin on askarreltu jonkinlainen laahus. Niin kyydissä istuva on varjossa. Pyöriä on myös paljon. Etenkin kaupunkipyöriä on lähes joka kadulla. Suurin osa ihmisistä ei käytä kypärää.Kaikki tämä on todella hienoa, ja odotan innolla koulun alkua. Silti kamppailen yhä koti-ikävän kanssa, koska moni asia on täällä erilaista. Kielimuuri ahdistaa välillä, samoin erilaiset ruoat. Olen kuitenkin yhä sitä mieltä, että tämä vuosi kannattaa kokea.