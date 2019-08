Terveisiä Kiinasta!

Alkuun kaikki haisi niin pahalta

Maskit

Hajut

Paikat, joissa olemme käyneet

Koulu

Sisarukset Ines Koponen ja Kosmo Koponen muuttivat vanhempiensa kanssa Kiinaan. Ines, 14, on Kiinassa vuoden, Kosmo, 10, puoli vuotta. Voit lukea heidän havaintojaan ja mietteitään Kiinasta Lasten uutisten blogissa.

Ensimmäisenä päivänä ja varmaan toisena ja kolmantenakin päivänä kaikki haisi niin pahalta. Äiti osti minulle sellaisen maskin, joka auttaa saasteiden varalta. Tosi monilla täällä on sellaiset maskit. Suomessa vain rakennusmiehet käyttävät niitä. Minä en oikein välittänyt saasteista vaan hajuista. Halusin maskin vain hajujen takia, mutta nyt en enää käytä niitä. Ne ovat epämiellyttäviä ja liian isoja. Sitä paitsi alan olla tottunut hajuihin. Äiti sanoo, että Suomessakin on hajuja mutta että me vain olemme tottuneet niihin siellä.Vaikka sanoinkin että alan tottua hajuihin en tarkoittanut kaikkia niistä. Esimerkiksi talomme lähistöllä on roskankeräyspaikka tai no, jotain sellaista. Siis kaikki lähistön ihmiset vievät roskat sinne yhteen ja samaan paikkaan. Siis kuvitelkaa se haju, kun on kuuma. Kiinassa on kesällä jotakuinkin +35 astetta. Minusta se tuntuu suunnilleen +80 -asteelta, koska olen tottunut Suomen kylmyyteen.Ja sitten on vielä yksi asia, joka haisee. Mitä arvasitkaan, se oli luultavasti väärin, sillä oikea vastaus on ravintolat. Ei, en pidä niiden ruokia pahana, mutta jostain syystä 90 % kaikista ravintoloista, joissa olemme käyneet, on haissut. En kylläkään tiedä miksi. Äiti sanoo, että sekin on tottumiskysymys. Että täällä käytetään eri ruoka-aineita ja mausteita ja että hajut tulevat siitä.Roskat haisevat koska lämpö kuumentaa niitä, ja niitä on paljon, koska ihmisiä on paljon.Ensimmäinen retki, jonka teimme Kiinassa, oli People’s Square. Se on aukio, josta alkaa jättimäinen ostoskatu. Varmaan yli puolet kaupoista on korukauppoja. Söimme erittäin hyvää ruokaa. Minä otin kananjalkoja, mutta en tykännyt niistä, joten maistoin isosiskoni ruokaa, ja se oli hyvää. Mutta kun maistoin isän ruokaa ja rakastuin siihen, minä ja isosiskoni söimme isän ruoan. Minä tilasin vielä toisen annoksen sitä. PS: Suomalainen kiinalainen ruoka ei ole oikeaa.Jatkoimme matkaa ostoskadulla. Tulimme joelle, jonka toisella puolella on maailman toiseksi korkein rakennus ja muita korkeita rakennuksia värivaloineen kaikkineen. Ja joessa meni ohi merirosvolaivalta näyttävä laiva, joka oli täysin värivaloin peitelty. Se oli huikea näky.Parin päivän päästä kävimme vanhassa kaupungissa. Tiedätte kai, miltä kiinalaistyyliset talot näyttävät. Vanha kaupunki on täynnä sellaisia taloja! Siellä oli kaikkea lohikäärmepatsaista kauniisiin taloihin ja rihkamapuoteihin. Vanhassa kaupungissa oli sellainen iso lampi, jossa oli isoja karppeja, kilpikonnia ja jotain vesilintuja. Se oli kyllä kaunista. Siellä oli myös sellainen outo ”puutarha”, joka oli todellisuudessa jättimäinen labyrintti. Sinne päästäkseen piti maksaa. Se oli kaunis paikka, ja sielläkin oli söpöjä kilpikonnia ja isoja karppeja.Minun kouluni on todella hieno. Siellä on juoksurata, urheilukenttä, uima allas ja elokuvateatteri. Ja ruokala se vasta onkin ihana. Siellä on monta eri tiskiä. Jokaiselta saa eri ruokia. Sain kouluuntutustumispäivänä sellaisen kortin, jolla voi maksaa kouluruoan, kunhan sille ensin lataa rahaa. Opettajia täytyy kutsua herroiksi ja rouviksi. Minun musiikinopettaja näyttää ihan Hulkilta ennen muodonmuutosta. Koulukuraattorini puhuu suomea. Hän on asunut Seinäjoella pari vuotta. Ensimmäisenä koulupäivänä hän tuli minun luokseni ja kysyi: ”Puhutko suomea?”