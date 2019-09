Terveisiä Kiinasta!

Eläintarhassa panda teki yhtä ainoaa asiaa

Eläintarha

Koulubussit

Kiltti hedelmäkauppias

Sisarukset Ines Koponen ja Kosmo Koponen muuttivat vanhempiensa kanssa Kiinaan. Ines, 14, on Kiinassa vuoden, Kosmo, 10, puoli vuotta. Voit lukea heidän havaintojaan ja mietteitään Kiinasta Lasten uutisten blogissa.

Arvaa olisiko siistiä, jos sinulla olisi eläintarha kävelymatkan päässä? No, meillä on. Ja myöskin kävimme siellä! Vaikka se on keskellä kaupunkia, niin se on niin iso, että kävelimme siellä seitsemän kilometriä. Aluksi näimme kalat. Minun silmiäni alkoi jostain syystä särkeä. Seuraavana olivat liskot. Siellä oli krokotiileja, hienoja liskoja, ja ennen kaikkea siellä oli iguaanit. Ne olivat ihmeellinen näky. Niillä roikkui jonkinlaiset pussit leuassa, ja ne olivat hienoja.Sitten tulivat linnut. Niissä ei oikein ollut mitään ihmeellistä, paitsi että näimme kauniita flamingoja. Ja näimme myös lintuja, joilta oli siivet katkaistu. Olisi mieluummin voitu rakentaa iso häkki, ettei niiden siipiä olisi tarvinnut katkaista.Seuraavaksi näimme virtahepoja. Niitä oli kaksi, ja ne olivat JÄTTIMÄISIÄ. Toinen niistä avasi suunsa, koska se halusi ruokaa. Sarvikuonot tulivat seuraavina. Niissä ei ollut oikein mitään erikoista, ja jatkoimme matkaa.Sitten näimme tapiireja. Ne ovat keskikokoisia eläimiä, joilla on kärsä tai jokin kärsän tapainen. Niitä sai ruokkia. Halusimme vielä nähdä pandat, mutta jalkamme olivat jo tosi väsyneet. Menimme niiden luo sellaisella autolla, joka kaahasi eläintarhan halki. Pandat olivat PEITELLEET ITSENSÄ bambuihin. Se panda, jota minä katselin, teki vain yhtä ainoaa asiaa. Se söi. Sitten aloimme väsyä ja menimme kotiin.Täällä Shanghaissa on tosi paljon koulubusseja. Niitä on kaiken muotoisia ja värisiä. Minä näen niitä joka päivä. Meidän koulussakin on niitä. Koulullani niitä on 99.Ajan koulubussilla joka aamu. Koulubussi sai yhtenä aamuna sakot, koska muut koululaiset tulivat myöhässä. Bussi seisoi talojen portin edessä liian pitkään.Koulubussi haisee hieman tupakalle ja rämisee. Siellä on bussiemäntä, joka tarkistaa joka kerran, että kaikki laittavat turvavyön. Hän puhuu pelkästään kiinaa niin kuin kuljettajakin.Meidän lähihedelmäkaupan myyjä on todella kiltti. Kun kerran kävimme ostamassa melonia, myyjä antoi meille kaupanpäällisiksi juoman. Toisen kerran hän antoi meille granaattiomenan siemeniä. Outoa on se, että hänellä on Coca Colaa myynnissä, mutta ei antanut meidän ostaa sitä.