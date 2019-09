Terveisiä Kiinasta!

Kiinalaisessa sisäoppilaitoksessa käydään koulua kymmenen tuntia päivässä

Huhhuh! Huhhuh!

Asuntola

Kaverit

Tunnit

Ruoka

Opettajat

Olen ollut täällä koulussa nyt kolme viikkoa, ja meno on ollut niin kertakaikkisen väsyttävää, etten ole löytänyt aikaa tai resursseja kirjoittamista varten. Kulttuurishokista selviämiseen on mennyt kaikki energiani. Osasyynä on varmasti se, että kouluni on sisäoppilaitos.Koulussa on kolme linjaa. Englanninkielinen, kiinankielinen ja japaninkielinen. Englanninkielisiä on varmaan eniten, ja yhteensäkin meitä oppilaita on vain noin 200, eli tämä koulu on todella pieni.Koulu alkoi maanantaina kolme viikkoa sitten. Kun pääsimme asuntolaan sunnuntai-iltana, huoneeni oli valmiina. Huone oli aika vaatimaton, mutta sänky näytti kuitenkin leveältä ja mukavalta. Olin valmis asettumaan sinne.Äiti kysyi opettajalta, että oliko käytävällä muita tyttöjä. Opettaja vastasi, että ei, kaikki ovat toisella käytävällä. Sitten minua alkoi epäilyttää, että tuleekohan minulle yksinäinen olo siellä, joten kysyimme, että onko toisella käytävällä huoneita vapaana. Opettaja lupasi tarkistaa, ja minä sanoin, että asun mieluummin kämppiksen kanssa kuin aivan yksin.Siten päädyin asumaan Sammien kanssa. Hän on jo 17 ja kahdennellatoista luokalla. Meillä synkkasi heti. Huoneemme on kohtuullisen iso. Meillä on molemmilla omat kirjoitus- ja yöpöydät, ja ikkunalauta on jättimäinen! Mahdun seisomaan ja istumaan siinä oikein mukavasti, ja istuskelen siinä mielelläni.Kylpyhuone on aika pieni, mutta siellä on vessa, suihku ja lavuaari. Lämmintä vettä tulee mukavasti. Huone oli vähän karu, mutta Sammie on ripustanut sinne ison kopion ottamastaan valokuvasta ja minä olen ripustanut kuvia kavereista. Ostin lauantaina kasveja huonettamme varten. Uskon niiden piristävän tunnelmaa huomattavasti.Täällä ei kannata juoda hanavettä, joten kaikilla koulun ja asuntolan käytävillä on vesikone. Niistä ei tule oikein kylmää vettä, mutta viileää kyllä. Koko koulussa on ilmastointilaitteita, ja joka asuntolahuoneessa on omansa. Ne pitäisi sammuttaa koulupäivän ajaksi, mutta unohdamme sen jatkuvasti.Kello 22 jälkeen ei saa enää liikkua käytävällä, ja noin kello 21.45 käytävän ovi lukitaan. Se lukitaan myös koulutuntien ajaksi jostain minulle tuntemattomasta syystä. Olen jo kaksi kertaa jäänyt loukkuun käytävälle. Kun menin toisen kerran jälkeen kertomaan opettajalle, hän ihmetteli: ”Why do they lock it all the time?” Hän lupasi kysyä asiasta asuntolan valvojilta, jotka ovat vastuussa asuntolasta.Tapasin ensimmäisenä koulupäivänä Eddien. Hän on ysiluokkalainen niin kuin minäkin. Meidät kylläkin siirrettiin juuri kympille, koska kymppiluokan opetus on meidän kannaltamme parempaa. Eddie puhuu tosi hyvää englantia. Hän on asunut Kanadassa puolitoista vuotta. Hän asuu nyt Shanghaissa. Hän on neuvonut minua paljon kulttuurin, ruoan ja ihmisten suhteen, ja hän on luvannut myös esitellä minulle jonain viikonloppuna kaupunkia.Pari päivää myöhemmin ystävystyin Harleyn kanssa. Hän on kymppiluokalla ja kuusitoista, ja hän pitää laulamisesta niin kuin minäkin. Olemme laulaneet yhdessä muutaman kerran, ja se on ollut tosi kivaa. Hän puhuu englantia yhtä hyvin kuin Sammie ja Eddiekin. Hän tulkkaa minulle kiinaa aina kun on tarvis.Ne kiinalaiset, jotka ovat yhteydessä ulkomaalaisiin, ottavat itselleen usein englanninkielisen nimen. Se ei ole millään tavalla heidän virallinen nimensä, mutta niillä nimillä he ovat minulle esittäytyneet. Esimerkiksi Harleyn kiinalainen nimi on Xuanhao Zhang. Sammien kiinalainen nimi on Jiaming Mei. Ystäväni kirjoittivat ne tähän järjestyksessä etunimi sukunimi, vaikka Kiinassa kyllä ilmoitetaan oma nimi järjestyksessä sukunimi etunimi.Olen laskenut, että maanantaista torstaihin minulla on kahdeksan koulutuntia päivässä. Perjantaisin koulupäivä on lyhyempi.Koulupäivät alkavat maanantaista torstaihin kello 8.20 ja päättyvät kello 16.30. Sen lisäksi on iltatunnit kello 18-20. Tunteja on siis yhteensä kymmenen päivässä. Iltatunnit on tarkoitettu läksyjä ja projekteja varten, mutta minun ei tarvitse mennä niille. Työtä silti riittää. Teen periaatteessa samoja asioita iltaisin kuin muutkin mutta omassa rauhassani.Viime tiistaina matikanopettajani antoi meille kokonaisen sivun läksyksi seuraavalle päivälle. Sen lisäksi minulla oli historian projekti pahasti kesken ja blogi kirjoittamatta. Menin pyytämän neuvoa historianopettajaltani Omarilta. Hän hoitaa asioitani ulkomaalaisena oppilaana. Koko homma meni kulttuurishokin aiheuttamaksi paniikkikohtaukseksi. Itkin ahdistuneena ja pelokkaana. Omar rauhoitteli ja vakuutti, ettei minun tarvitse stressata koulutehtävistä ja että voimme katsoa, jäänkö niille matikantunneille. Lähdin siksi yöksi kotiin perheeni luo (he asuvat täällä Shanghaissa, missä koulunikin on), mutta siitä ”purkauksesta” oli apua, ja minulla on parempi olo.Matikan suhteen vaihtoehtoja on kaksi. 1) Ysiluokan matikka, jossa on sama sisältö kuin minulla olisi Suomessa, tai 2) abien matikka, jossa on harvoin läksyjä, mutta josta en ymmärrä mitään. Luultavasti pyydän Omarin kanssa ysiluokan matikanopettajaa vähentämään työmäärää.Koulussa on joka päivä ja joka aterialla kiinalaista ruokaa. Kiinalainen aamiainen on tosi hyvää! Syömme sellaisia kukkataikinasta tehtyjä leipiä, joista pidän tosi paljon. Niitä voi kastaa soijaan, mutta minä syön niitä mieluiten ilman. Niiden lisäksi on yleensä kananmunia, joita kiinalaiset kastavat myös soijaan, mutta minä syön nekin mieluiten au naturel. On myös jotain pitkulaisia friteerattuja kukkataikinasta tehtyjä juttuja, ja pidän niistäkin tosi paljon.Lounaaksi on riisiä ja kiinalaisia kastikkeita. Ne ovat yleensä ihan hyviä, vaikka ne maistuvatkin usein karjalanpaistilta. Ne ovat kylläkin yleensä tulisia, ja niissä on välillä luita. Riisin ja kastikkeiden lisäksi on kasviksia, usein palkopapuja tai mangoldia jossain happamassa kastikkeessa uitettuina. Ruokavalioni viime viikkoina on siis koostunut enimmäkseen riisistä. Voin kuitenkin ylpeänä kertoa, että osaan syödä syömäpuikoilla. Onnistuin jopa heittämään niillä Harleyn lautaselle mustekalan, joka yllätti minut annoksessani.Opettajia on täällä moneen lähtöön. Eräänlainen luokanvalvojamme Edward on kiinalainen. Hän on tosi kiva ja avulias, ja hänen englantinsa on ihan hyvää. Muiden oppilaiden kanssa hän kuitenkin puhuu usein kiinaa. Olimme luokkaretkellä merenkäynnin museossa, ja ohjaajat ja opettajat puhuivat sillä retkellä pelkkää kiinaa. Harleyn ja Eddien piti toimia tulkkeinani.Ulkomaalaiset opettajat ovat kaikki hyvin erilaisia. He ovat avuliaita ja ystävällisiä, ja heistä näkee, että he todella välittävät opettamisesta. Vietän heidänkin kanssaan paljon aikaa. He syövät kanssamme ruokalassa, ja olen mennyt parina iltana iltatuntien ajaksi opettajainhuoneeseen. Viime kerralla intialainen kemianopettajani keitti minulle teetä. Hän on niin hyvä opettaja! Hän selittää asiat niin, että tajuan ne heti, vaikka olen yhdennentoista luokan kemiassa. Asiaa auttaa myös se, että luokassa on vain neljä oppilasta, joten hän todella pystyy keskittymään meistä jokaiseen ja selittämään asiat.Muutkin opettajat ovat mahtavia. Heidän kanssaan on hauska jutella, ja heillä on kaikilla erilainen tausta. Pepe on Meksikosta, mutta hän puhuu täydellistä englantia. Mariia on Ukrainasta, ja hänkin puhuu virheetöntä englantia ja vähän saksaa. Omar on kasvanut Kaliforniassa ja Meksikossa. Hän on asunut Kiinassa jo vuosia. Dean on britti, hänkin on asunut Kiinassa vuosia, mutta hän ei puhu kiinaa. Hän opettaa meille eräänlaista business-kurssia. Brennan on amerikkalainen, kotoisin Kaliforniasta, mutta hänkin on asunut Meksikossa. Hän puhuu täydellistä espanjaa, ja hänen kiinansakin kuulostaa virheettömältä, vaikka mistä minä tietäisin.