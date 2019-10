Terveisiä Kiinasta!

Kiinan muuri on kamala ja ihana paikka

Koska Koska

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiinassa oli kansallispäivä, oli viikon loma. Kävimme Pekingissä, Kiinan pääkaupungissa. Sieltä menimme Kiinan muurille.Kiinan muuri on kamala ja ihana paikka. Kamala se on sen takia, että siellä on melkein pystysuoria portaita. Ihana sen takia, että siellä on ihanat maisemat. Minun mielestäni portaita laskeutuminen oli rankempaa kuin portaita nouseminen, koska portaita laskeutuessa sattuu kamalasti polviin. Kiinan muuria on tuhansia kilometrejä. Joku ihminen on tietääkseni kävellyt koko muurin läpi, mikä kesti yli kaksi vuotta.Kiinan muurilla ei ole pelkkää muuria vaan myös torneja vähän väliä. Ostin sieltä matkamuistoksi kiinalaisen puumiekan.Pekingissä on paikka, jonka nimi on Kielletty kaupunki. Se on paikka, jossa ennen vanhaan Kiinan keisarit asuivat. Se on periaatteessa jättimäinen paikka, joka on täynnä muinaisia kiinalaisia rakennuksia. Se on Kiinan toiseksi tärkein nähtävyys Kiinan muurin jälkeen.Siellä oli alue, joka oli täynnä kaikenlaisia esineitä, jotka oli tehty timanteista, kullasta ja hopeasta. Ne kaikki arvoesineet olivat yhteensä luultavasti kymmenien miljoonien eurojen arvoisia. Tiedättekö, millaisten aarteiden päällä lohikäärme Smaug makaa Hobitti-kirjassa? Ne olivat samaa luokkaa Kielletyssä kaupungissa.Yhtenä päivänä päätimme käydä syömässä hotpot-ravintolassa. Luulin, että hotpot tarkoittaisi kuumaa pataa, mutta se tarkoittikin tulista pataa. Tiedän sen, koska valitsimme ei-tulisen vaihtoehdon, mutta se oli kuitenkin niin tulista, että minun ja isosiskoni täytyi syödä jossain muualla. Menimme lähellä olevaan venäläiseen ravintolaan. VAROITUS. Älkää käykö hotpotissa!