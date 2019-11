Terveisiä Kiinasta!

Kaikki näyttää pieneltä melkein neljän Näsinneulan korkeudesta

Yhtenä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toisena

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

viikonloppuna kävimme maailman korkeimmalla näköalatasanteella. Se on yli 632 metriä korkeassa pilvenpiirtäjässä. Pilvenpiirtäjän nimi on Shanghai Tower, ja siinä on 127 kerrosta maan päällä ja 5 kerrosta maan alla. Se on melkein neljän Näsinneulan korkuinen. (Näsinneula on Suomen korkein torni).Näköalatasanteet ovat 118. ja 119. kerroksessa. Jonotimme Shanghai Toweriin ainakin tunnin. Hissi kulki 18 metriä sekunnissa. 119. kerroksessa söimme jäätelöä.Shanghai Towerissa oli sellaisia laatikoita, joissa oli virtuaalitodellisuuslaseja. Kun ne laittoi päähän, oli kuumailmapallossa, joka oli avaruudessa.Näköalatasanteelta oli aivan huikea näkymä. Sieltä näkyi Huangpu-joki, jonka toisella puolella oli Bund, todella kaunis rantakatu, jolta näkee Shanghain pilvenpiirtäjät, mukaan lukien sen, jossa olimme. Oli ilta, ja Shanghain pilvenpiirtäjien seinät oli valaistu kauniisti. Kaikki näytti pieneltä sieltä ylhäältä.viikonloppuna olimme kiipeilemässä yhdessä Kiinan hienoimmista vuoristoista. Sen paikan nimi on Huangshan. Siellä on äkkijyrkkiä seinämiä ja hienoja mäntyjä. Monet vuoret ovat siellä kapeita kuin terävät piikit.Sinne on valettu betonista ympäriinsä portaita. Muuten siellä ei voisi kulkea. Isä ja minä kävimme kaikista korkeimmalla huipulla koko vuoristossa. Se paikka on todella kaunis, mutta siellä ei voinut olla kauan. Nousimme jonossa ehkä jopa tuhansien kiinalaisten joukossa. Siellä oli myös aika kova meteli, koska kiinalaiset puhuivat äänekkäästi ja heidän ryhmänjohtajansa mylvivät megafoneihin.Laskeutuminen oli kamalaa. Vanhempani sanoivat, että kabiinihissistä ei näkisi maisemia niin hyvin, koska se menisi liian nopeasti.Jouduimme kävelemään koko matkan alas bussipysäkille. LASKEUDUIMME KAHDEKSAN KILOMETRIÄ PORTAITA ALAS. PORTAITA. ALAS. (Siis se vuori ei ole niin korkea, mutta portaat menivät siksakkia.)Minua ei naurattanut, mutta jotkut kiinalaiset hyppelehtivät ohitsemme iloisina. Se on kokemus, jota pohkeeni eivät ikinä tule unohtamaan.